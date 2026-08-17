D B Realty legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

D B Realty hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 INR. Im Vorjahresquartal waren 0.230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 86.82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.40 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch