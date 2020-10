Développement économique de la métropole - C2 Montréal : une vitrine internationale pour la métropole et un lieu d'échange sur la relance de l'économie

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec appuient C2 Montréal, un événement unique qui réunit des leaders de la communauté d'affaires et économique de partout dans le monde. C2 Montréal contribue à la renommée de Montréal comme métropole créative, et l'organisation a su faire preuve d'originalité en proposant une formule novatrice lors de laquelle il sera possible d'échanger sur la relance de l'économie. L'événement, entièrement numérique, mise sur les éléments qui ont façonné son succès : des ateliers axés sur l'innovation, des expériences créatives et des conférenciers reconnus internationalement.

La relance économique nécessitera assurément un énorme effort concerté de la part des entreprises et du gouvernement. C2 Montréal peut jouer un rôle vital pour aider les communautés créatives et commerciales à surmonter les défis engendrés par la COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement fédéral lui accorde un montant de 750 000 $, qui provient de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). L'appui du gouvernement du Québec se compose d'une contribution financière de 500 000 $, versée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et d'une somme de 350 000 $, accordée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Seul événement du genre au pays, C2 Montréal est l'un des plus importants catalyseurs de développement pour les industries créatives et d'affaires au Québec. Il crée des occasions d'affaires concrètes en connectant les entreprises et les professionnels d'ici entre eux, et en les mettant en contact avec les réseaux d'affaires internationaux.

Fait saillant :

En mars 2018, à la suite du décret 309-2018, le gouvernement du Québec a conclu une entente concernant le versement d'une contribution financière maximale de 6,16 millions de dollars sur cinq ans (de 2018 à 2022) pour appuyer l'organisation de C2 Montréal et pour soutenir l'organisation de l'événement Movin'On en 2018 et en 2019.

