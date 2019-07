Désignation commémorative - La Commission de toponymie officialise le nom Bibliothèque Myra-Cree

QUÉBEC, le 20 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission de toponymie ont officialisé le nom Bibliothèque Myra-Cree pour désigner la bibliothèque située à Oka. C'est lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui que la Commission a remis un certificat de désignation toponymique commémorative à la famille de Myra Cree ainsi qu'à la municipalité.

Myra Cree a été la première femme à occuper le poste de chef d'antenne au Téléjournal de Radio-Canada au milieu des années 1970. Elle s'est surtout fait connaître par l'émission radiophonique nocturne intitulée L'Embarquement pour si tard, qu'elle a créée en 1987.

Parmi les honneurs qui ont été décernés à Myra Cree, notons le prix Judith-Jasmin, remis en 1981 par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Elle a été reçue chevalière de l'Ordre national du Québec en 1995. En 2004, les Radios francophones publiques lui ont décerné le Grand Prix Paul-Gilson. On lui a également attribué le prix Artiste pour la paix la même année et, à titre posthume, le National Aboriginal Achievement Award en 2006 pour le rôle qu'elle a joué dans le monde des médias et des communications.

Faits saillants

Cette désignation toponymique commémorative est le résultat d'une consultation menée auprès des citoyennes et des citoyens d' Oka par la Municipalité.

par la Municipalité. Elle contribue à la reconnaissance du rôle des femmes et des Autochtones dans le développement des communautés et à leur représentation dans la toponymie québécoise.

Actuellement, parmi les toponymes officiels du Québec, 4 000 rappellent le souvenir d'une femme. Cela représente moins de 10 % des toponymes qui honorent la mémoire d'une personne. La Commission de toponymie poursuit un objectif d'augmentation du nombre de femmes rappelées dans les noms de lieux. Le geste posé aujourd'hui par Oka contribue à l'atteinte de cet objectif.

contribue à l'atteinte de cet objectif. Quant aux noms de lieux autochtones, la nomenclature toponymique officielle comprend, si l'on exclut les noms de voies de communication, 13 150 toponymes officiels d'origine autochtone, dont 8 822 toponymes amérindiens et 4 328 toponymes inuits, sur un total de 129 158 toponymes officiels.

La Commission de toponymie vise chaque année à enrichir la nomenclature officielle en rendant hommage à des personnes issues de groupes peu représentés dans la toponymie.

Pour plus d'information sur cette officialisation : www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=438703

