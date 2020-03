Départ d'Éric Martel : nomination de Jean-Hugues Lafleur comme pdg par intérim

MONTRÉAL, le 11 mars 2020 /CNW Telbec/ - Après cinq ans comme président-directeur général, Éric Martel a annoncé son départ d'Hydro-Québec pour devenir président et chef de la direction de Bombardier à compter du 6 avril prochain.

« Je souhaite remercier sincèrement Éric Martel, dont le leadership a permis d'améliorer de manière importante la satisfaction de nos clients, tout en adoptant une approche axée sur la transparence. Il a aussi permis à Hydro-Québec de se doter d'une vision claire dans un contexte de transition énergétique. Avec ses grandes qualités humaines, il aura laissé sa marque dans notre organisation et il poursuivra maintenant sa contribution au développement économique du Québec », indique Jacynthe Côté, présidente du Conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Président-directeur général par intérim

Le Conseil d'administration a nommé M. Jean-Hugues Lafleur à titre de président-directeur général par intérim, et ce, à compter d'aujourd'hui. Éric Martel demeure à Hydro-Québec jusqu'à son entrée en fonction à Bombardier et assurera la transition avec les membres du comité de direction.

Jean-Hugues Lafleur est entré à Hydro‑Québec au début des années 1990. M. Lafleur a été nommé chef de la gestion des risques financiers en 1996, puis directeur des marchés financiers et trésorier adjoint en 1998. Il a accédé au poste de trésorier en 2007 et a été promu vice‑président - Financement, trésorerie et caisse de retraite l'année suivante, poste qu'il a occupé jusqu'en 2018. Il est vice‑président exécutif et chef de la direction financière et du risque d'Hydro‑Québec depuis avril 2018.

Nomination du prochain PDG

Le Conseil d'administration entame dès maintenant le processus afin de recruter le meilleur candidat ou la meilleure candidate que ce soit en provenance de l'interne ou de l'externe. Une firme de recrutement a été retenue pour appuyer le Conseil d'administration dans ses démarches.

SOURCE Hydro-Québec