Départ à la retraite de Lou Eccleston du Groupe TMX

TORONTO, le 10 jan. 2020 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de son chef de la direction, Lou Eccleston. M. Eccleston, dont le contrat actuel devait expirer le 31 décembre 2020, estime qu'il est dans l'intérêt du Groupe TMX, y compris de ses employés et des parties prenantes, qu'il prenne une retraite anticipée.

Le Groupe TMX a déjà indiqué qu'il avait été mis au courant d'allégations concernant la conduite passée de M. Eccleston, mentionnées dans un article de Business Insider à la fin de novembre, et que son conseil d'administration examinait cette affaire. Le conseil d'administration, par l'entremise d'un comité spécial, avait entrepris une enquête approfondie accélérée sur ces allégations, dirigée par un enquêteur indépendant. Le conseil d'administration a confirmé que l'enquêteur n'a trouvé aucune preuve que M. Eccleston s'était livré à du harcèlement sexuel ou à une inconduite sexuelle alors qu'il était employé par le Groupe TMX. Avec le départ à la retraite de M. Eccleston, le conseil d'administration met fin à l'enquête sur ces allégations de harcèlement sexuel et d'inconduite sexuelle afin d'éviter de distraire davantage la Société.

Charles Winograd, président du conseil d'administration du Groupe TMX, a déclaré : « Le conseil accepte la décision de M. Eccleston de prendre sa retraite et souligne son travail remarquable dans ses fonctions de chef de la direction, qu'il exerce depuis octobre 2014. Nous le remercions de son leadership au sein du Groupe TMX; il a su mettre en œuvre une stratégie d'entreprise et un plan de croissance ciblés et efficaces, qui sont les moteurs de notre réussite continue ».

Le Groupe TMX a également annoncé aujourd'hui la nomination de John McKenzie au poste de chef de la direction intérimaire de la Société, qui prend effet immédiatement. John fait partie de l'équipe du Groupe TMX depuis plus de 19 ans; il assumera les responsabilités de chef de la direction par intérim tout en exerçant ses fonctions actuelles de chef des finances. « Les compétences éprouvées de John et l'efficacité incontestable de son leadership favoriseront l'élan continu de la stratégie de TMX, explique M. Winograd. En cette période, le conseil d'administration du Groupe TMX a pleinement confiance dans le leadership de John et de l'équipe chevronnée composant la haute direction. »

Après avoir modifié le contrat d'emploi de M. Eccleston l'an dernier pour en faire une entente à durée déterminée (sous réserve de l'option des parties de convenir mutuellement de la prolonger), le conseil d'administration a mené activement des discussions régulières sur la relève et a sollicité l'avis de conseillers externes alors qu'il envisageait la transition. Le conseil d'administration est donc en mesure d'amorcer sans attendre les recherches pour le recrutement d'un dirigeant, dans le cadre desquelles seront examinées les candidatures internes et externes.

Au cours des cinq dernières années, TMX a emprunté une nouvelle voie et suit maintenant une feuille de route établie pour sa croissance en tant qu'organisation intégrée et diversifiée qui mise sur une approche axée sur le client pour servir les marchés du monde entier. La Société a mis en œuvre un modèle d'affaires résilient, qui favorise une croissance rentable dans des conditions de marché difficiles et qui lui permettra certainement de poursuivre son essor vigoureux en 2020.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMX.

