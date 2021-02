Découvrez le nouveau spectacle de Kevin Razy alors que le comédien présente Krazy Story sur Bigo Live

PARIS, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- Bigo Live, l'acteur leader de la diffusion en direct, a annoncé aujourd'hui une nouvelle émission démontrant comment le divertissement et la culture grand public continuent à s'adapter malgré le COVID-19.

Le premier d'une série de nouveaux programmes socialement interactifs sera un talk show comique, Krazy Story, animé par le comédien et star montante Kevin Razy.

Le comédien, animateur de radio et présentateur de télévision n'est pas un inconnu pour le public français. Kevin Razy interagit avec les auditeurs de la radio SWIGG tous les matins, anime des émissions de télévision et fait de la comédie. Dans le nouveau Krazy Show de Bigo Live, Autour de Kevin Razy partage les projecteurs avec d'autres personnes qui abordent les questions sociales avec une bonne dose d'humour.

Le COVID-19 ayant un impact sur la production télévisuelle, cela signifie que des personnalités comme Kevin Razy ont dû trouver de nouvelles façons de se rapprocher de leur public. Après être passé au streaming en direct lors du premier confinement, Kevin Razy est passé à Bigo Live après avoir été présenté par un ami.

« En tant qu'artiste, il est crucial d'avoir une plateforme et la liberté de communiquer activement avec un large public. La vaste audience de Bigo Live et sa capacité à communiquer facilement avec plusieurs personnes en même temps m'ont convaincu de rejoindre la plateforme. Et tout le monde est là ! », a déclaré Kevin Razy.

Le Krazy Story a pour but de discuter de sujets sensibles comme l'amour et le sexe sans stigmatisation. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à ce que Kevin Razy fasse preuve du même humour français authentique et de la même ouverture d'esprit que lui et ses invités lorsqu'ils discutent de sujets qui les touchent de près.

Le coup d'envoi de la série sera donné par une Saint-Valentin virtuelle avec Kevin Razy et ses invités Maev99, Coco_twerkit et leurs partenaires, qui partageront leurs réflexions sur la vie et l'amour pendant le confinement.

Dans la deuxième partie du programme, Kevin Razy invitera un couple choisi au hasard dans le public virtuel de la salle multi-invités à participer à la discussion.

La fonction de salle multi-invités sur Bigo Live gagne en popularité en France. Permettre une interaction instantanée entre le radiodiffuseur et les utilisateurs permet de briser les barrières traditionnelles de ce que l'on attend de ces médias.

Bigo Live a déjà utilisé cette fonctionnalité pour augmenter de manière significative l'impact de ses campagnes communautaires, notamment le mouvement #WeStandTogether [1] pour la communauté LGBTQ et l'initiative exclusive Cloud Clubbing .

« Nous avons eu beaucoup de conversations inspirantes dans la salle multi-invités, et les nouveaux utilisateurs de la plateforme l'ont comparée à un club-house virtuel. Tout le monde à Bigo Live est enthousiaste à l'idée d'explorer plus de possibilités avec cette fonction populaire », a expliqué un représentant de Bigo Live.

En parlant de l'accent mis sur le contenu socialement interactif, le représentant de Bigo Live a ajouté qu'« il est incroyablement important de veiller à ce que nous maintenions l'interaction sociale pendant que nous sommes à la maison. Malheureusement, Internet n'a pas toujours été le meilleur endroit pour cela. »

« Nous cherchons à changer cela en faisant tomber les barrières pour apporter de l'interaction et fournir un espace pour l'amitié, l'amour et le divertissement ».

Le lancement de Krazy Story de Kevin Razy aura lieu le 12 février. Pour voir l'émission, vous pouvez vous connecter à Bigo Live sur www.bigo.tv tous les vendredi soirs.

Pour en savoir plus sur Bigo Live, rendez-vous sur https://www.bigo.sg/about , ou visitez nos sites sociaux https://www.instagram.com/bigolivefr/ et https://www.bigo.tv/?shortlink=DEbillboard&pid=region_event&c=DE%20Billboard&is_retargeting=true

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales en streaming en direct à la croissance la plus rapide au monde, où les utilisateurs peuvent partager, inspirer et interagir en temps réel les uns avec les autres dans le monde entier. L'application est utilisée par environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays. Bigo Live est la propriété de BIGO Technology, qui a amélioré les connexions mondiales depuis 2014. BIGO Technology a son siège à Singapour et possède plus de 30 bureaux et six centres de R&D dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1441145/bigo2.jpg