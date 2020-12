Déclaration sur les variants du virus de la COVID-19 détectés en Ontario

OTTAWA, ON, le 26 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada dispose d'un programme de surveillance en place en consultation avec les provinces et les territoires dans le but d'identifier les nouveaux variants génétiques de la COVID-19 au Canada, comme ceux détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Bien que les données préliminaires suggèrent que ces nouveaux variants pourraient être encore plus contagieux, jusqu'à maintenant aucune preuve n'indique que ces variants causent une maladie plus grave ou ont des répercussions sur la réponse anticorps ou l'efficacité du vaccin. Davantage de recherche sera nécessaire pour confirmer ces résultats. Les communautés médicales, la santé publique et les communautés de recherche du Canada et du monde entier évaluent activement ces mutations.

Le laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) surveille des cas de COVID-19 au Canada dans les provinces et les territoires dans le cadre d'une analyse continue des données génomiques au Canada. Grâce à cette surveillance permanente, deux cas confirmés du variant observé au Royaume-Uni ont été identifiés en Ontario.

Au fur et à mesure que la surveillance se poursuit, d'autres cas de ce variant et d'autres variants préoccupants pourraient être découverts au Canada. En outre, comme ces deux cas touchent des personnes n'ayant pas voyagé à l'extérieur du Canada, il importe de suivre les mesures de santé publique et de limiter les contacts avec les autres, afin de réduire la transmission du virus et de tout autre variant dans les collectivités. Le meilleur moyen de prévenir l'infection à un variant de la COVID-19 est de respecter les mesures de santé publique.

Afin de réduire le risque d'importation du virus et de tout autre variant, le Canada a mis en place des restrictions de voyage et des mesures frontalières depuis mars 2020, y compris une quarantaine obligatoire. Ces rigoureuses mesures de quarantaine sont parmi les plus strictes au monde. Moins de 2 % de tous les cas signalés au Canada font suite à un voyage à l'international.

Tous les voyageurs doivent présenter leur plan de quarantaine à l'agent de quarantaine au point d'entrée au Canada, et ceux dont le plan est inadéquat sont dirigés vers une installation de quarantaine fédérale. L'ASPC surveille le respect de la quarantaine par les voyageurs et fait appel à des agents d'application de la loi pour vérifier le respect des 14 jours de quarantaine. Les personnes qui ne se conforment pas aux exigences de la quarantaine sont passibles d'une amende pouvant atteindre 750 000 $ ou d'une peine de six mois de prison.

Le 20 décembre, en réponse aux préoccupations concernant le variant du Royaume-Uni de la COVID-19, le gouvernement du Canada a suspendu tous les vols en provenance du Royaume-Uni pendant 72 heures. Ce délai a ensuite été prolongé jusqu'au 6 janvier à 23 h 59. Depuis, les voyageurs se voient poser des questions supplémentaires de contrôle sanitaire pour aider à déterminer si leur itinéraire de voyage comprend un pays source de préoccupation ayant signalé ce variant au cours des 14 derniers jours avant de se présenter dans un port d'entrée du Canada.

Un agent de quarantaine examinera le plan de quarantaine de tous les voyageurs. Si les plans ne sont pas adéquats, les voyageurs seront priés de faire leur quarantaine dans un centre fédéral de quarantaine. Les voyageurs qui sont arrivés au Canada avant le 20 décembre en provenance d'un pays source de préoccupation doivent observer une période complète de quarantaine, se faire tester même si les symptômes sont faibles, et présenter leur historique de voyage à un centre d'évaluation local.

Le gouvernement du Canada continue de déconseiller les voyages non essentiels dans d'autres pays et recommande une prudence accrue si les voyageurs doivent se rendre au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud . Les restrictions évoluent rapidement et peuvent être imposées par des pays avec très peu de préavis, perturbant les projets de voyage. Les personnes pourraient être contraintes de rester à l'extérieur du Canada plus longtemps que prévu si elles choisissent d'effectuer des voyages non essentiels.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada