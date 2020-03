Déclaration : McDonald's du Canada fermera ses salles à manger et interrompra son service de commandes à emporter; le service-au-volant et la McLivraison demeurent en fonction

TORONTO, le 21 mars 2020 /CNW/ - Notre réaction à la COVID-19 évolue rapidement partout dans nos restaurants et nos collectivités. Des équipes sont à pied d'oeuvre jour et nuit pour continuer d'adapter nos marches à suivre et nos protocoles afin qu'ils reflètent les directives de nos gouvernements respectifs et des autorités de la santé, ainsi que le feed-back de nos employés en restaurant et de nos clients, dont la santé et le bien-être demeurent notre priorité absolue.

Dans l'intérêt de nos employés, de nos clients et de nos collectivités, nous avons pris la décision d'interrompre notre service de commandes à emporter et notre service aux espaces réservés du stationnement. Nos salles à manger seront entièrement fermées à compter de minuit ce soir. Le service-au-volant et la McLivraison demeurent en fonction.

En étroite collaboration avec nos franchisés, des restaurants sélectionnés pourraient maintenir le service de commandes à emporter dans les collectivités où des besoins spéciaux sont présents, notamment les restaurants près des hôpitaux et des établissements de soins de santé.

Nous remercions nos clients de leur soutien constant envers les employés en restaurant alors qu'ils travaillent d'arrache-pied pour préparer de la nourriture pour nos collectivités en ces temps difficiles. Nous remercions nos formidables équipes en restaurant, qui continuent de déployer tous les efforts pour nos clients chaque jour.

SOURCE McDonald's Canada