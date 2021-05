Déclaration - Le ministre Blair souligne la Semaine de la sécurité civile 2021

OTTAWA, le 2 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui marque le début la 26e semaine annuelle de la sécurité civile (SC) du Canada, une occasion de rappeler aux Canadiens l'importance de se préparer à toute situation d'urgence qui pourrait survenir dans leur collectivité locale. Le thème de cette année, "Sécurité civile : Soyez prêt à toute éventualité", vise à rappeler aux Canadiens de prendre des mesures en s'assurant que leur famille est prête à agir. Bien que la pandémie mondiale demeure au premier plan,, les urgences ne connaissent aucune limite; c'est pourquoi il est essentiel que nous soyons préparés à des circonstances imprévues et que nous continuions à suivre les directives de santé publique.

Le 5 mai, la plupart des partenaires provinciaux et territoriaux prévoient mener un essai d'alertes au public à la télévision, à la radio et sur les réseaux sans fil, au moyen du système En alerte. Des essais réguliers du système permettent de s'assurer qu'en cas d'urgence ou de catastrophe, nous sommes prêts à envoyer des alertes urgentes et vitales au public. J'encourage les Canadiens à visiter le site Web En alerte pour connaître l'heure à laquelle ils devraient recevoir l'alerte dans leurs région.

En tant que Canadiens, nous savons que l'étendue géographique et les climats contrastés de notre pays présentent un éventail de risques naturels qui varient souvent d'une région à l'autre. Le 8 mars, Sécurité publique Canada a lancé une campagne publicitaire sur la sécurité civile. Celle-ci illustre qu'avec un peu de préparation, nous pouvons réagir rapidement à ces événements en connaissant les risques, en élaborant un plan et en obtenant une trousse d'urgence. Alors que le printemps arrive, nous nous rappelons les nombreuses inondations que cette saison peut occasionner partout au pays. Prévention Inondation est une excellente ressource pour les Canadiens afin de protéger leurs biens et leur collectivité des dommages causés par les inondations.

Cette année, les Canadiens auront la chance de gagner l'une des sept trousses d'urgence en participant au défi organisé par Sécurité publique dans les médias sociaux. Il suffit de présenter un conseil ou une photo pour montrer comment vous contribuez à mieux vous préparer, vous et votre famille, à faire face à une urgence et d'utiliser le mot-clic #PrêtàTouteÉventualité. Il peut simplement s'agir de préparer votre propre trousse d'urgence, d'élaborer un plan d'urgence familial ou de vous informer davantage au sujet des dangers dans votre région. Rendez-vous au site Web de la Semaine de la SC pour obtenir de plus amples renseignements.

La sensibilisation et la compréhension des risques liés aux catastrophes naturelles constituent une priorité importante de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience. La Stratégie présente une vision partagée entre les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux visant à renforcer la capacité du Canada de réduire les risques des catastrophes naturelles et d'accroître la résilience de toutes les personnes et de toutes les collectivités du Canada. Cette Stratégie est en phase avec la volonté récente du gouvernement d'élaborer une stratégie nationale d'adaptation aux changements climatiques, dans laquelle Sécurité publique Canada et d'autres ministères fédéraux comme Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Infrastructure Canada joueront un rôle clé.

Conformément au budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé un certain nombre de mesures visant à mieux comprendre et à mieux se préparer aux catastrophes liées au climat et à en atténuer les répercussions négatives. Ces mesures contribueront à rendre toutes les collectivités canadiennes plus sûres et plus résilientes pour les générations à venir.

Bien que les urgences soient de nature différente, elles ont un point important en commun. Toutes les urgences comptent sur les personnes courageuses qui travaillent jour après jour pour assurer la sécurité des Canadiens, dans les collectivités partout au pays. Cette semaine est le moment opportun de reconnaître et de remercier les premiers intervenants, les bénévoles, les professionnels de la gestion des urgences et tous ceux qui travaillent à fournir des services essentiels aux Canadiens dans notre lutte continue contre COVID-19.

À mesure que nous continuons à vivre ces temps difficiles, nous devons continuer à travailler ensemble dans le cadre de notre responsabilité partagée d'être mieux préparés à répondre aux urgences et de renforcer la résilience globale du Canada. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada