Déclaration faite par le ministre Seamus O'Regan au terme de la réunion des ministres de l'énergie du G20

OTTAWA, le 10 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a participé à une réunion des ministres de l'énergie du G20 en vidéoconférence et a publié la déclaration suivante :

« La discussion d'aujourd'hui survient à un moment critique, alors que le Canada et des gouvernements du monde entier s'efforcent d'endiguer la pandémie de COVID-19, de protéger leurs populations et de limiter l'onde de choc économique.

« Les dirigeants des pays membres du G20 comprennent tous que la sécurité et la prospérité économique de leurs peuples sont liées à l'existence d'un marché de l'énergie stable et fonctionnel. Nous l'avons constaté lors des discussions qui ont eu lieu aujourd'hui en vue de trouver des solutions multilatérales à la volatilité des cours du pétrole. Nous nous sommes engagés collectivement à utiliser tous les outils disponibles pour améliorer la stabilité du marché et à créer un groupe de discussion à court terme, chargé d'assurer la coordination des mesures d'intervention et d'en faire rapport.

« Le Canada est le quatrième producteur de pétrole en importance au monde. Ce secteur de l'économie regroupe plus de 1 000 sociétés qui soutiennent plus de 3 500 entreprises du secteur des services et plus de 576 000 emplois à l'échelle du Canada, dont 11 000 occupés par des Autochtones. Le secteur énergétique joue aussi un rôle clé dans le projet du Canada d'atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2050.

« En tant que chef de file dans le domaine de l'énergie, le Canada est absolument déterminé à mettre fin à l'instabilité du marché. Dans cette optique, nous continuerons de travailler avec les provinces, les communautés autochtones, les entreprises, les travailleurs et les partenaires internationaux - dont le G20. »

