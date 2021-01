Déclaration du premier ministre du Canada concernant la décision des États-Unis à l'égard du projet Keystone XL

OTTAWA, ON, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la décision des États-Unis à l'égard du projet Keystone XL :

« Plus tôt aujourd'hui, Joe Biden a été assermenté en tant que 46e président des États-Unis d'Amérique. Nous saluons l'engagement du président à lutter contre les changements climatiques, mais nous sommes déçus par sa décision à l'égard du projet Keystone XL. Nous reconnaissons toutefois la décision du président de tenir la promesse qu'il avait faite en campagne électorale.

« Je me suis entretenu directement avec le président Biden à propos de ce projet en novembre dernier. De plus, l'ambassadrice Hillman et d'autres représentants de notre gouvernement ont fait valoir notre point de vue auprès de hauts responsables de la nouvelle administration.

« Les travailleurs de l'Alberta, de la Saskatchewan et de partout au Canada auront toujours notre soutien. Notre pays est le premier fournisseur d'énergie des États-Unis et, à ce titre, nous contribuons à la sécurité énergétique et à la compétitivité économique des États-Unis et nous soutenons des milliers d'emplois des deux côtés de la frontière.

« Malgré la décision du président Biden sur ce projet, nous aimerions saluer les autres décrets pris aujourd'hui, notamment pour rejoindre l'Accord de Paris et l'Organisation mondiale de la Santé, appliquer un moratoire temporaire sur l'ensemble des activités de forage pétrolier et gazier dans la Réserve faunique nationale de l'Arctique, et lever l'interdiction d'entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane.

« Je suis impatient de travailler avec le président Biden en vue de réduire la pollution, de lutter contre les changements climatiques, de combattre la COVID-19, de créer des emplois pour la classe moyenne et de rebâtir en mieux en favorisant une relance économique durable pour tous. »

