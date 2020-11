Déclaration du premier ministre concernant l'attaque dans le Vieux-Québec

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'attaque dans le Vieux-Québec :

« J'ai été bouleversé d'apprendre qu'une horrible attaque est survenue la nuit dernière à Québec, causant la mort de deux personnes et blessant cinq autres personnes.

« Sophie et moi avons le cœur brisé pour les proches des victimes de cette terrible tragédie et nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Nous vous gardons dans nos pensées. Au nom du gouvernement du Canada, nous serons toujours là pour vous.

« Je remercie également les premiers intervenants pour leur travail essentiel. Ils ont répondu rapidement à ce drame et ont été là pour assurer la sécurité de leurs concitoyens.

« Ce matin, j'ai aussi parlé avec le ministre Jean-Yves Duclos pour lui offrir mes condoléances ainsi qu'à ses concitoyens de la ville de Québec. Cet après-midi, je dois également m'entretenir avec le maire, Régis Labeaume, le premier ministre du Québec, François Legault, et le député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Joël Lightbound.

« Les Canadiens sont de tout cœur avec les gens de Québec et tous les Québécois. Je sais que la belle ville de Québec et ses résidents se relèveront de cette dure épreuve comme ils l'ont toujours fait dans les moments difficiles. »

