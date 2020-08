Déclaration du premier ministre concernant la sélection du prochain premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, ON, le 3 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection du prochain premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter le DrAndrew Furey d'être devenu le chef du Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador et le prochain premier ministre de la province.

« J'ai hâte de travailler de près avec le Dr Furey pour garder nos communautés en santé et en sécurité alors que nous relançons l'économie de manière sécuritaire au cours des prochains mois.

« Ensemble, nous ferons aussi avancer les grandes priorités des Terre-Neuviens et Labradoriens. Par exemple, nous investirons dans les soins de santé, continuerons de soutenir les projets d'infrastructure conjoints et créerons de bons emplois pour la classe moyenne de la province grâce à des partenariats comme la Stratégie de croissance pour l'Atlantique.

« Je remercie Dwight Ball d'avoir été au service de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada. Je le remercie aussi pour tous ses efforts pendant les derniers mois dans le cadre de notre approche pancanadienne pour faire face aux impacts de la COVID-19 et assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Au cours des dernières années, nous avons également travaillé en étroite collaboration pour renouveler l'Accord atlantique, lutter contre les changements climatiques, protéger notre environnement et bâtir une économie qui profite à tous. J'offre à Dwight, ainsi qu'à sa famille, mes meilleurs vœux pour l'avenir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada