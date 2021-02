Déclaration du premier ministre concernant l'éclosion de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'éclosion importante de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador :

« Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a atteint des niveaux sans précédent à Terre-Neuve-et-Labrador. La province est maintenant confrontée à une éclosion qui est attribuable à un variant présumé de la COVID-19, soit le variant B117. Ce variant a été découvert pour la première fois au Royaume-Uni et il est plus contagieux que la souche originale.

« Ce soir, je me suis entretenu avec le premier ministre Furey au sujet de cette éclosion importante. J'ai exprimé ma profonde inquiétude concernant la hausse du nombre de cas de COVID-19, lesquels se situent principalement dans la péninsule d'Avalon. Il faut avant tout assurer la santé et la sécurité des gens de Terre-Neuve-et-Labrador et de tous les Canadiens.

« Le gouvernement fédéral est prêt à apporter tout le soutien nécessaire à la province pendant cette éclosion. Nous sommes prêts à lui fournir des outils de recherche des contacts et de l'équipement de protection individuelle ainsi que les services d'épidémiologistes et de notre Laboratoire national de microbiologie. Des fonctionnaires fédéraux, des représentants de l'Agence de la santé publique du Canada, la ministre Hajdu, le ministre LeBlanc et plusieurs autres ministres ont communiqué avec leurs homologues provinciaux afin de déterminer les besoins et d'apporter un soutien immédiat. Nous demandons à tout le monde de continuer à suivre les directives locales en matière de santé publique. Je resterai en contact étroit avec le premier ministre Furey au cours des prochains jours. »

