Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti

OTTAWA, ON, le 1er janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté haïtienne au Canada et à travers le monde pour souligner le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti.

« Depuis longtemps, une forte amitié unit le Canada et Haïti. Cette amitié s'est renforcée au fil du temps grâce à des liens étroits entre nos populations, une langue commune et une longue histoire en matière de coopération, notamment au sein de plusieurs organisations internationales. De plus, la communauté haïtienne au Canada n'a cessé d'enrichir notre pays grâce à sa culture, à ses traditions et au partage de celles-ci.

« La pandémie de COVID-19 que nous traversons présentement nous rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité. Voilà pourquoi, en travaillant avec nos partenaires, le gouvernement du Canada continuera de contribuer à aider Haïti à renforcer ses systèmes nationaux et de collaborer à une distribution opportune des vaccins contre la COVID-19.

« Au Canada, la communauté haïtienne a contribué de manière exceptionnelle à la lutte contre la pandémie. Plusieurs personnes ont été en première ligne pour venir en aide à nos plus vulnérables. Je tiens donc à les remercier du fond du cœur. Nous nous souviendrons toujours de leur courage et des énormes sacrifices qu'elles ont faits.

« Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas tous nous réunir pour partager une traditionnelle soupe joumou à l'occasion des célébrations du 1er janvier. Par contre, cela ne nous empêchera pas de souligner autrement cette importante journée tout en suivant les directives de la santé publique.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à la communauté haïtienne qui célèbre aujourd'hui le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti. »

