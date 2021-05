Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine des services paramédicaux

OTTAWA, ON, le 23 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des services paramédicaux, qui se déroule du 23 au 29 mai :

« Aujourd'hui, en cette première journée de la Semaine des services paramédicaux (en anglais seulement), nous rendons hommage aux gens courageux qui sont aux premières lignes de notre système de santé.

« D'un bout à l'autre du Canada, des dizaines de milliers de paramédics et d'agents de communication se vouent à sauver des vies et à aider ceux qui en ont besoin. Dans des circonstances ordinaires, leur travail est déjà remarquable, mais en temps de pandémie, il est extraordinaire.

« Au cours de la dernière année, les paramédics ont été à l'avant-scène de la lutte contre la COVID-19. Jour et nuit, ces professionnels de la santé travaillent fort et mettent leur santé mentale et physique en danger. Malgré les risques auxquels ils s'exposent, les paramédics continuent d'aider les Canadiens et restent au service de leur communauté avec une bienveillance, une compassion et un professionnalisme exceptionnels.

« Nous pouvons tous contribuer à protéger les paramédics et les travailleurs de la santé de première ligne en continuant de respecter les consignes de santé publique. Il s'agit de rester à la maison le plus possible, de porter un masque, de se laver les mains régulièrement, de maintenir un maximum de distance physique avec les autres ainsi que de télécharger et d'utiliser l'application Alerte COVID. Il s'agit également d'obtenir notre vaccin contre la COVID-19 quand c'est notre tour de nous faire vacciner. Ensemble, nous pouvons protéger nos proches, nos travailleurs de la santé et nos communautés contre le virus.

« À tous les paramédics : merci. Merci des risques que vous prenez pour nous et du temps que vous sacrifiez et que vous auriez pu consacrer à vos proches. Merci de vous dépasser chaque jour pour assurer notre santé et notre sécurité. C'est toute la population canadienne qui est reconnaissante de votre dévouement et de votre engagement incroyables. »

