Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale :

« La santé mentale est un enjeu qui touche de près beaucoup d'entre nous. Les défis de santé mentale font peut-être partie de notre propre réalité, ou touchent peut-être l'un de nos enfants, collègues, amis ou proches. Quoi qu'il en soit, nous en voyons les conséquences et constatons l'importance cruciale d'être en bonne santé mentale dans notre vie quotidienne.

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de la santé mentale, nous avons l'occasion de sensibiliser les gens à l'importance de parler franchement de santé mentale. Cela nous permet de lutter contre la stigmatisation et de veiller à ce que chaque personne ait accès aux soins de qualité dont elle a besoin. Les services et le soutien en matière de santé mentale doivent être accessibles à tous. En cette année où l'isolement des Canadiens est plus marqué qu'à l'habitude en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les ressources adéquates sont plus importantes que jamais.

« Pour que personne ne se sente seul durant cette période difficile, le gouvernement du Canada prend des mesures visant à fournir des services essentiels aux gens les plus à risque, tout en aidant l'ensemble des Canadiens à avoir accès à des services de santé mentale. Ce printemps, nous avons annoncé un investissement de 240,5 millions de dollars pour accroître notre capacité de fournir des soins de santé virtuels. Nous avons notamment créé le portail Espace mieux-être Canada, qui permet à tous les Canadiens d'obtenir de l'aide gratuite sur les plans de la santé mentale et de la toxicomanie. Dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, nous avons aussi investi 500 millions de dollars pour combler des lacunes et répondre à des besoins immédiats en matière de soutien et de protection de gens ayant des défis liés à la santé mentale, à la toxicomanie ou à l'itinérance. De plus, au moment où nous bâtissons un Canada plus juste et plus résilient, le gouvernement compte augmenter les ressources en santé mentale pour que tous les Canadiens reçoivent les soins dont ils ont besoin.

« La pandémie a touché de manière disproportionnée les gens les plus susceptibles d'en ressentir les conséquences sur le plan de la santé mentale, soit les femmes, les Canadiens racisés, les Autochtones, les enfants et les jeunes. Voilà pourquoi le gouvernement a fait des investissements visant à aider les communautés autochtones à s'adapter et à élargir leurs services de bien-être mental. Nous avons également accordé du financement à des organisations chargées de promouvoir la santé mentale dans nos communautés et d'éliminer les problèmes et les obstacles entravant l'accès aux soins, notamment ceux auxquels se heurtent les Noirs.

« De plus, nous avons aidé les femmes et les enfants qui fuyaient la violence en versant des fonds aux refuges pour femmes, et avons augmenté les ressources en santé mentale pour les enfants et les jeunes par le biais d'un financement accordé à Jeunesse, J'écoute. Tous les Canadiens devraient pouvoir accéder aux soins et aux services dont ils ont besoin. C'est pourquoi nous sommes déterminés à ce que les gens reçoivent du soutien en cette période difficile.

« La Journée mondiale de la santé mentale est aussi l'occasion de célébrer les gens qui travaillent fort pour que les soins de santé mentale de qualité deviennent une réalité dans le monde entier. Nous saluons la voix des personnes qui vivent avec un défi de santé mentale, de même que celle de leurs proches. Leurs témoignages sont au cœur des efforts que nous déployons en vue d'améliorer les soins de santé mentale pour tous. Nous avons tous un rôle à jouer dans la mise en place d'une culture où il est possible de parler ouvertement de santé mentale et de changer les attitudes qui perpétuent la discrimination à l'égard des gens ayant un défi de santé mentale. Pour cela, nous devons d'abord être bienveillants les uns envers les autres et faire preuve de compassion et de compréhension envers ceux qui nous entourent. Parce que les défis que certaines personnes sont appelées à surmonter ne sont pas toujours visibles.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les Canadiens qui sont présents pour ceux qui vivent avec un défi de santé mentale. Je remercie également toutes les personnes, dont ma mère Margaret et mon épouse Sophie, qui ont l'ouverture d'esprit et le courage nécessaires pour parler de leurs difficultés personnelles et qui contribuent à la discussion publique sur la santé mentale. Ensemble, nous pouvons nous inspirer de leur dévouement à cette cause et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. »

