Déclaration du premier ministre à l'occasion de la formation d'un nouveau gouvernement en Irlande

OTTAWA, ON, le 27 juin 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la formation d'un nouveau gouvernement en Irlande :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter l'Irlande d'avoir formé un nouveau gouvernement ainsi qu'à Micheál Martin qui devient le prochain taoiseach.

« J'ai hâte de travailler avec ce nouveau gouvernement de l'Irlande sur des enjeux importants pour les Canadiens et les Irlandais, notamment le soutien aux efforts internationaux pour limiter les impacts de la COVID-19 et relancer nos économies en toute sécurité.

« Le Canada et l'Irlande entretiennent une amitié de longue date qui repose sur des valeurs et des priorités communes ainsi que sur des liens entre nos deux populations, notamment des liens familiaux. Plus de 4,6 millions de Canadiens sont d'origine irlandaise et ceux-ci contribuent chaque jour à la réussite de notre pays.

« Nous entretenons également une relation commerciale étroite que vient renforcer l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Cette dernière est une entente qui crée des emplois et de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique. Par ailleurs, nos pays continueront de collaborer au sein d'organisations internationales telles que les Nations Unies et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

« Ensemble, nous allons resserrer la relation déjà solide entre le Canada et l'Irlande et bâtir un avenir plus prospère pour les citoyens de nos deux pays. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada