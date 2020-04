Déclaration du président de l'AMC au sujet de la contribution sans précédent de la Fondation AMC

OTTAWA, le 21 avril 2020 /CNW/ - L'AMC se réjouit de voir la Fondation AMC (FAMC) faire un don exceptionnel pour répondre à certains des besoins les plus urgents énoncés par la communauté médicale. L'objectif de la FAMC est de financer des programmes et des initiatives qui favorisent la santé des Canadiens et qui profitent aux médecins et aux apprenants en médecine. Or, la pandémie de COVID-19 s'avère le plus grand défi sanitaire auquel notre génération a été confrontée à ce jour.

Durant cette pandémie, nous avons vu le Canada s'unir comme jamais auparavant. Des gens acclament les travailleurs de la santé dans leur quartier. Des efforts considérables sont déployés pour fournir de l'équipement de protection individuelle à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Des organismes interviennent pour que notre système de santé dispose des ressources nécessaires.

Nous sommes très fiers de voir la FAMC donner l'exemple et effectuer ce don philanthropique à cette période où les professionnels de la santé en ont le plus besoin.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne