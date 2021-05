Déclaration du ministre O'Regan concernant la canalisation 5

OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante au sujet du dépôt d'un mémoire en amicus curiae concernant la canalisation 5 devant la Cour fédérale des États-Unis :

« La sécurité énergétique, la prospérité économique et le soutien aux travailleurs de l'énergie sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada.

La canalisation 5 est essentielle à notre sécurité énergétique. Le gouvernement du Canada n'a cessé de défendre cette canalisation et d'en souligner l'importance. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les provinces, l'industrie et les syndicats et avons soulevé la question directement auprès de l'administration américaine. C'était, et c'est toujours, une approche d'Équipe Canada. La canalisation 5 ne touche pas seulement une province ou une région; elle est importante pour notre pays tout entier.

Aujourd'hui, le Canada a déposé un mémoire en amicus curiae devant la Cour de district américaine pour le district ouest du Michigan. Ce mémoire appuie la poursuite de la médiation entre Enbridge et l'État du Michigan, met en évidence le fait que la canalisation 5 constitue un lien essentiel sur les plans énergétique et économique entre le Canada et les États-Unis, et exprime la conviction du Canada que la Cour fédérale américaine est l'autorité appropriée pour instruire l'affaire entre les deux parties.

La canalisation 5 est une infrastructure vitale pour le Canada et les États-Unis et elle est utilisée en toute sécurité dans le détroit de Mackinac depuis 68 ans. Elle demeure le moyen le plus sûr et le plus efficace de transporter du carburant vers les raffineries et les marchés, et constitue une source d'énergie fiable pour le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie, l'Ontario et le Québec. Ce pipeline est aussi important pour le Canada que pour les États-Unis. Il constitue une source de chauffage pour les foyers canadiens et américains. Il soutient également les emplois dans les deux pays.

En vertu de l'ordonnance de la Cour fédérale, Enbridge et le Michigan ont entamé un processus de médiation et se rencontrent régulièrement. Nous sommes persuadés que cette démarche mènera à une solution. Pour déposer ce mémoire en amicus curiae, nous avons travaillé avec les gouvernements de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario et du Québec. Nous continuons à travailler ensemble pour défendre le dossier de la canalisation 5, en ne négligeant aucune piste pour défendre la sécurité énergétique du Canada et les travailleurs qui ont construit ce pays. »

