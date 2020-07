Déclaration du ministre Mendicino concernant la Ligue majeure de baseball au Canada pendant la pandémie de COVID-19

OTTAWA, ON, le 18 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Au cours des dernières semaines, le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec la Ligue majeure de baseball et tous les ordres de gouvernement pour élaborer un plan de reprise du jeu en toute sécurité, tout en mettant en place des protocoles sanitaires stricts et en gérant efficacement les frontières afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et Canadiens tout au long de la COVID-19.

« Dans le cadre du plan de reprise de la Ligue majeure de baseball, l'Agence de la santé publique du Canada a d'abord évalué leur proposition visant à permettre aux Blue Jays de Toronto d'organiser une formation de pré-saison sur leur terrain à domicile au Canada. Les principaux éléments de la proposition exigeaient que le personnel des Blue Jays de Toronto demeure isolé au Centre Rogers et aux installations adjacentes pendant la formation de pré-saison. Plus important encore, tous les entraînements des Blue Jays de Toronto se dérouleront au Centre Rogers et il n'y aura pas de déplacements transfrontaliers pour les Blue Jays en dehors du Canada ou pour toute équipe adverse au Canada pendant la durée des entraînements de pré-saison.

« Dans ces conditions, et avec l'accord des autorités sanitaires provinciales et municipales, l'Agence de la santé publique du Canada a conclu que la Ligue majeure de baseball et les Blue Jays de Toronto avaient un plan solide pour atténuer le risque d'importation et de propagation de la COVID-19 au Canada pour la pré-saison.

« La Ligue majeure de baseball et les Blue Jays de Toronto ont ensuite reçu une lettre d'exemption d'intérêt national, permettant aux joueurs et au personnel d'entrer au Canada uniquement pour un entraînement de pré-saison.

« Suite à cette décision, le gouvernement du Canada a poursuivi les discussions avec la Ligue majeure de baseball et les Blue Jays de Toronto concernant la saison régulière, ce qui permettrait à l'équipe de disputer des matchs à domicile au Centre Rogers de Toronto. Toutefois, contrairement à l'entraînement pré-saison, les matchs de la saison régulière nécessiteraient des déplacements transfrontaliers répétés des joueurs et du personnel des Blue Jays, ainsi que des équipes adverses à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. Ce qui est particulièrement préoccupant est le fait que les Blue Jays de Toronto seraient tenus de jouer dans des endroits où le risque de transmission du virus demeure élevé.

« En nous appuyant sur les conseils exemplaires disponibles en matière de santé publique, nous avons conclu que les déplacements transfrontaliers requis pour les matchs de la saison régulière de la Ligue majeure de baseball (MLB) ne protégeraient pas adéquatement la santé et la sécurité des Canadiens. Par conséquent, le Canada ne diffusera pas d'exemption d'intérêt national pour la saison régulière de la Ligue majeure de baseball pour le moment.

« Nous avons communiqué cette nouvelle à l'organisation des Blue Jays. Nous demeurons ouverts à l'examen de plans de reprise future après la saison si le risque de transmission du virus diminue. Nous souhaitons bonne chance aux Blue Jays alors qu'ils entament la saison régulière.

« Le Canada a été en mesure d'aplatir la courbe en grande partie grâce aux sacrifices des Canadiens. Nous reconnaissons que les sports professionnels sont importants pour l'économie et pour les Canadiens. En même temps, notre gouvernement continuera à prendre des décisions à la frontière en fonction des conseils de nos experts en santé afin de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens ».

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada