Déclaration du ministre Goodale sur les pannes de courant et de communication avec les Îles de la Madeleine

OTTAWA, le 29 nov. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante au sujet des pannes de courant et de communication aux Îles de la Madeleine (Québec) :

« Je surveille la situation aux Îles de la Madeleine de très près, et mes pensées vont à tous les résidents touchés par les pannes de courant et de télécommunications causées par la tempête.

La situation est fluide et évolue rapidement. Au nom du gouvernement du Canada, le ministre de la Défense, l'honorable Harjit Sajjan, et moi avons accepté la demande d'aide fédérale présentée par le gouvernement du Québec en vue d'aider les citoyens dans le besoin.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Centre des opérations du gouvernement, est en communication continue avec les fonctionnaires responsables de la gestion des urgences du Québec et coordonne les efforts fédéraux. À l'heure actuelle, les Forces armées canadiennes (FAC) offriront un soutien aérien et jusqu'à 250 membres du personnel des FAC aideront à mener des patrouilles de santé et de bien-être. Ils offriront également de l'aide aux fonctionnaires aux fins de l'évacuation des résidents, s'il y a lieu.

J'encourage fortement les résidents touchés par cette situation aux Îles de la Madeleine à suivre les directives de leurs organismes locaux d'application de la loi et des premiers intervenants.

Au nom de tous les Canadiens, nous sommes reconnaissants à tous les premiers intervenants et équipes d'urgence qui travaillent ensemble pour assurer la sécurité des résidents des Îles de la Madeleine en ces temps très difficiles. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada