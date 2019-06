Déclaration du ministre Garneau sur les mesures prises à la suite des morts récentes de baleines noires de l'Atlantique Nord

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait la déclaration suivante :

« À la suite de la triste mort de plusieurs baleines noires de l'Atlantique Nord en eaux canadiennes, Transports Canada met en œuvre une mesure préventive d'urgence en instituant une limitation temporaire de vitesse de 10 nœuds visant les navires de 20 mètres ou plus circulant dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent, dans les deux couloirs de navigation désignés au nord et au sud de l'île d'Anticosti. Cette mesure entre en vigueur immédiatement.

« Cette mesure s'ajoute à la limitation de vitesse constante imposée le 28 avril 2019 dans une vaste zone du golfe du Saint-Laurent, où les navires de 20 mètres ou plus doivent limiter leur vitesse à 10 nœuds jusqu'au 15 novembre 2019.

« En plus des exigences de limitation de vitesse imposées en avril et aujourd'hui, Transports Canada continuera de surveiller les eaux canadiennes au moyen du Programme national de surveillance aérienne.

« Avec l'aide des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, les inspecteurs de Transports Canada appliqueront cette mesure préventive. Les contrevenants s'exposent à une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 25 000 $.

« Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la protection, la conservation et le rétablissement des espèces en voie de disparition. Au cours des trois dernières années, notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour aider à protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord, qui sont de plus en plus présentes dans le golfe du Saint-Laurent depuis quelques années.

« De plus, notre gouvernement a pris des mesures pour protéger les milieux marins du Canada grâce à un investissement de 1,5 milliard de dollars dans le Plan de protection des océans. Dans le cadre du plan visant à protéger les mammifères marins des répercussions du transport maritime, y compris les collisions avec les navires et la pollution par le bruit, les chercheurs doivent repérer et suivre les mammifères marins qui se trouvent dans les zones de forte circulation maritime, puis fournir ces renseignements aux marins.

« La protection de nos baleines noires de l'Atlantique Nord en voie de disparition est une tâche importante que notre gouvernement entend mener à bien. Nous continuerons de travailler de concert avec nos partenaires pour garantir la sécurité de ces mammifères marins, ainsi que celle des navires et des équipages. »

