Déclaration du ministre des Transports à propos des comportements dangereux aux alentours de voies ferrées

OTTAWA, le 17 févr. 2020 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« À titre de ministre des Transports, j'ai le devoir de m'assurer que notre réseau ferroviaire et son infrastructure soient aussi sécuritaires que possible. Je prends cette responsabilité très au sérieux. Nos compagnies de chemin de fer travaillent également à rendre leurs opérations aussi sécuritaires que possible. Par conséquent, je suis très préoccupé par les récentes activités autour des voies ferrées et dans les gares de triage à travers le pays.

« Je veux être très clair à ce propos : les voies ferrées et les gares de triage sont des endroits dangereux pour les personnes n'ayant pas une formation adéquate. Travailler à proximité des voies ferrées et des wagons requiert une compréhension complète des procédures de sécurité.

« De plus, devant des obstacles imprévus sur la voie, de longs trains en mouvement ne peuvent s'arrêter immédiatement. Cela pose un danger à la fois pour les personnes à l'intérieur du train et celles devant la locomotive.

« Enfin, je veux rappeler aux Canadiens qu'interférer avec l'équipement, les voies ferrées, le matériel roulant ou la signalisation est illégal et extrêmement dangereux. En plus de vous exposer à un danger, vous mettez en danger les employés de chemin de fer et les passagers des trains, en plus des collectivités aux alentours.

« Je demande à tous les Canadiens de respecter la Loi sur la sécurité ferroviaire et d'être conscients des risques associés aux récentes manifestations. »

SOURCE Transports Canada