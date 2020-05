Déclaration du ministre des Ressources naturelles au terme d'une réunion des ministres de l'énergie et des mines du Canada

OTTAWA, le 27 mai 2020 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au terme d'une vidéoconférence avec ses homologues provinciaux et territoriaux de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines :

« Les familles et les petites entreprises partout au pays subissent les contrecoups de la COVID-19. Le gouvernement du Canada travaille donc de concert avec les provinces et les territoires pour protéger les emplois et les entreprises, y compris celles des secteurs énergétique et minier, durant cette période extrêmement difficile. À cause de l'effondrement des cours de certains produits, de la chute brutale de la demande d'énergie et d'autres facteurs, la pandémie de COVID-19 a ébranlé profondément les secteurs énergétique et minier de notre pays.

« En se concertant, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent contribuer à préparer le terrain à la reprise. Nous pouvons collaborer pour consolider les chaînes d'approvisionnement et le commerce, saisir les occasions d'accélérer la reprise et créer un climat propice à l'investissement, et ce, tout en soutenant la transition vers une économie sobre en carbone.

« Pour assurer dans l'intervalle la résilience de ces secteurs durement touchés, le gouvernement du Canada a annoncé récemment - outre du financement ciblé pour le secteur énergétique - une version élargie du Programme de crédit aux entreprises et le Crédit d'urgence pour les grands employeurs afin d'offrir du financement de transition aux taux du marché qui permettra à nos entreprises de poursuivre leurs activités. Le gouvernement a aussi annoncé la Subvention salariale d'urgence du Canada pour aider tous les employeurs à maintenir leurs effectifs pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois.

« Nous poursuivons aussi le dialogue avec l'industrie minière en vue de comprendre les pressions économiques qu'elle subit, comme les entreprises d'exploration qui financent leurs activités en mobilisant du capital de risque.

« Et pour que le Canada conserve sa position concurrentielle pendant la reprise, le Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM), élaboré par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en collaboration avec des partenaires autochtones et l'industrie, continuera de servir de feuille de route pour l'avenir du secteur minier. De plus, pour la prochaine étape du plan d'action du PCMM, nous mettons actuellement au point, avec l'aide de nos partenaires provinciaux et territoriaux, des mesures qui soutiendront des entreprises solides - comme celles qui sont à la base de diverses chaînes d'approvisionnement (matériel médical, technologies propres, secteur manufacturier et défense) - afin de tirer parti de notre position de chef de file mondial du secteur minier.

« Si la réouverture de l'économie est essentielle, elle doit cependant se faire avec prudence. La priorité des ministres de l'énergie et des mines demeurera toujours la santé et la sécurité de tous les Canadiens, y compris ceux des communautés autochtones et nordiques. Nous devons collaborer avec les groupes autochtones pour nous assurer de comprendre leurs préoccupations et d'y répondre.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'innovation et à bâtir un avenir centré sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir les industries du secteur canadien des ressources naturelles durant cette période économique difficile. »

SOURCE Ressources naturelles Canada