Déclaration du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2021

GATINEAU, QC, le 5 juin 2021 /CNW/ - « C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement, et le thème de cette année, « La restauration des écosystèmes », a une résonance toute particulière pour les Canadiens.

« La nature fait partie intégrante de notre identité nationale. Les Canadiens comprennent la valeur de la nature et des grands espaces et le rôle essentiel que ces éléments jouent sur notre santé et notre mieux-être. Pour rebâtir en mieux, après plus d'un an de mesures de lutte contre la pandémie, il faut d'abord reconnaître à quel point des écosystèmes sains sont primordiaux pour tous les aspects de nos vies. Hier, pour souligner l'occasion, j'ai planté un arbrisseau dans l'aire de conservation de Maplewood Flats avec un partenaire local, le Wild Bird Trust of BC. En dépit de nos efforts visant à planter des arbres dans les parcs urbains, à restaurer des milieux humides qui préviennent les inondations, à nettoyer la pollution plastique ou à conserver de vastes parcelles de forêt boréale et de littoraux marins vierges, nous dépendons de la nature pour nous fournir de l'air et de l'eau propres, des aliments et des médicaments; nous offrir une protection contre les catastrophes naturelles; et maintenir nos liens culturels et notre tranquillité d'esprit.

« La conservation, la restauration et la protection des écosystèmes sont également essentielles à nos efforts visant à lutter contre les changements climatiques, à protéger la biodiversité et les espèces en péril et à rebâtir une économie solide et durable. La forêt boréale et le muskeg (territoire des Cris Mushkegowuk qui porte le nom de « terres qui respirent », car elles sont les poumons de la Terre) du Canada sont l'un des quatre grands réservoirs de carbone de la planète. Les forêts canadiennes jouent également un rôle clé dans la conservation de la biodiversité. Elles fournissent une aire de reproduction à près de la moitié des oiseaux du continent et elles sont essentielles pour contrer le déclin de certaines espèces emblématiques, comme le caribou boréal. Nous devons nous engager sur une voie bénéfique pour la nature et carboneutre si nous voulons à la fois réduire les gaz à effet de serre, favoriser l'adaptation aux changements climatiques, protéger et conserver la nature et créer des collectivités plus saines.

« Voilà pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver le quart des terres et des océans au pays d'ici 2025. Depuis 2015, le pourcentage d'aires marines et côtières du Canada qui sont protégées est passé de moins de 1 p. 100 à presque 14 p. 100. Le Canada continue d'intervenir auprès de la communauté internationale en faveur de la conservation de 30 p. 100 des terres et des océans de la planète d'ici 2030, et nous prêchons par l'exemple dans ce domaine.

« Alors que nous clôturons la Semaine canadienne de l'environnement, profitons-en pour faire le point. Que l'on pense au financement offert aux études scientifiques qui nous aideront à mieux comprendre la pollution plastique, à l'aide offerte pour assurer la conservation de 117 hectares et apporter des améliorations à un réseau de sentiers au cap Musquash (Nouveau-Brunswick) ou encore au soutien versé à 58 projets communautaires d'action pour le climat qui aideront à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour l'aider à atteindre sa cible de zéro émission nette d'ici 2050, nul doute que les travaux de restauration et de conservation de la nature se poursuivent.

« Je tiens à remercier tout spécialement les Premières Nations qui protègent les terres et les eaux au sein de leurs territoires traditionnels par des initiatives d'intendance communautaires. Dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone qui a lieu en juin, j'ai annoncé un financement de 600 000 dollars partagé entre 10 Premières Nations des quatre coins du pays dans le cadre du programme pilote des gardiens autochtones. Les intendants autochtones de la terre constituaient la toute première solution fondée sur la nature, et le Canada est déterminé à soutenir le leadership autochtone dans le domaine de la conservation par des initiatives comme les gardiens issus des Premières Nations, pour contribuer à la protection des écosystèmes, des espèces et des cultures pour les générations futures.

« Deux choses unissent tous les Canadiens : la nature et la météo. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire d'Environnement et Changement climatique Canada et le 150e anniversaire du Service météorologique du Canada.

« Je souhaite remercier les Canadiens de toutes les régions et de toutes les générations pour le véritable effort collectif en cours pour aider à la préservation des écosystèmes du Canada. Nous avons l'occasion de restaurer bien plus que l'espoir et la prospérité alors que la pandémie de COVID-19 sera bientôt derrière nous. Nous pouvons également restaurer la planète que nous chérissons tous. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada