Déclaration du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge

MONTRÉAL, le 23 févr. 2020

« Je tiens à présenter mes excuses sincères à M. Daniel Weinstock pour l'avoir écarté, à titre d'expert, du forum de consultation sur la révision du cours d'éthique et de culture religieuse. Je tiens à affirmer publiquement que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur souhaite l'entendre de nouveau et j'espère qu'il pourra intervenir et présenter sa conférence et son point de vue en tant qu'expert lors du prochain forum prévu, comme il l'a fait lors du forum de Québec. »

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a retenu les services de M. Daniel Weinstock pour qu'il fasse une présentation dans le but d'amorcer des discussions sur la place de l'éthique dans le cursus scolaire québécois.

M. Weinstock, qui enseigne à l'Université McGill, nous a apporté, dans le cadre du forum de Québec, un éclairage pertinent et enrichissant en ce qui concerne la place de l'éthique dans le cursus scolaire.

La démarche retenue a pour principal objectif de susciter des échanges entre les participants à ces forums. Rappelons que ces derniers ne visent pas à déterminer les contenus qui seront insérés dans le nouveau programme d'études, mais bien de déterminer quels thèmes devraient y être abordés.

