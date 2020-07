Déclaration du ministère du Tourisme et de l'Aviation sur la fermeture de la frontière avec les États-Unis en raison de la COVID-19

NASSAU, Bahamas, 20 juillet 2020 /PRNewswire/ -- En raison de la hausse persistante du nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis, ainsi que de l'augmentation de ce dernier aux Bahamas, le premier ministre, le très honorable Dr. Hubert Minnis, a pris la difficile décision de fermer le pays aux avions et aux navires commerciaux transportant des passagers en provenance des États-Unis. Cet ordre entrera en vigueur le mercredi 22 juillet à minuit. En outre, Bahamasair cessera dès aujourd'hui ses vols à destination des États-Unis.

Les vols en partance seront autorisés pour rapatrier tous les visiteurs actuels dont le retour aux États-Unis est prévu après le mercredi 22 juillet.

Les vols privés et les charters en provenance des États-Unis, ainsi que les bateaux de plaisance et les yachts, seront autorisés. Le décret d'urgence ne s'applique pas aux voyageurs en provenance du Canada, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Tous les visiteurs sont tenus de présenter un test RT-PCR de dépistage de la COVID-19 négatif, effectué moins de dix jours avant le départ par un laboratoire agréé.

Depuis l'ouverture des frontières le 1er juillet, les Bahamas ont malheureusement connu une reprise des cas de COVID-19. Ces restrictions ont été mises en place pour préserver la santé et le bien-être des résidents et des visiteurs, ce qui demeure une priorité, et empêcher la propagation du virus à travers les Bahamas.

Les Bahamas examinent et s'inspirent des pratiques internationales les plus efficaces. La réouverture des frontières se poursuivra sous le contrôle et la direction du gouvernement et des responsables de la santé des Bahamas, en fonction de l'évolution de la COVID-19.

