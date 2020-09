Déclaration du 27 septembre 2020 de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada

OTTAWA, ON, le 27 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la DreTheresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 151 671 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 262 décès. Le pourcentage de personnes rétablies se chiffre à 86 %. Les laboratoires dans l'ensemble du Canada continuent d'effectuer de nombreuses analyses et près de 70 000 analyses ont été faites quotidiennement en moyenne la semaine dernière; 1,4 % des tests étaient positifs. En date du vendredi 25 septembre 2020, 1 175 cas ont été signalés chaque jour en moyenne dans l'ensemble du pays sur une période de sept jours. Comme les provinces et les territoires ne signalent pas tous les nouveaux cas au cours de la fin de semaine, la prochaine mise à jour du nombre moyen de cas par jour sera présentée mardi prochain, une fois que ces chiffres auront été compilés.

Au début d'une nouvelle semaine, il ne faut être vigilant quant à l'augmentation des cas et des hospitalisations, en particulier dans les endroits où la hausse des cas est la plus importante. Les flambées de cas menant à un bond des hospitalisations peuvent rapidement submerger les ressources en santé publique et du système de santé à l'échelle totale, tout en accroissant la probabilité que le virus se propage à ailleurs.

La semaine dernière, j'ai exhorté les Canadiens à renforcer les mesures de protection personnelle et à réduire autant que possible le nombre et la durée de leurs contacts étroits. Bien que nous ayons tous des circonstances personnelles et familiales différentes, toutes les mesures de protection que nous pouvons prendre sont importantes pour réduire le taux global d'infection dans nos communautés. En effet, à chaque personne que nous rencontrons, il y a tout un réseau d'antécédents de contacts, de sorte que tout effort visant à réduire le nombre, la durée et la proximité des rencontres fait une grande différence. De plus, comme les contrôles et les politiques de santé publique réduisent notre risque d'infection et de propagation du virus, tout ce que nous faisons pour maintenir en permanence des pratiques de protection personnelle contribue à réduire le taux global d'infection.

Le moyen le plus rapide et le plus sûr pour le Canada de se remettre sur la bonne voie est que nous prenions tous toutes les mesures nécessaires à chaque instant de notre journée et que nous agissions toujours de manière à empêcher la propagation de la maladie à d'autres personnes. Cela signifie que :

Il faut toujours garder une distance physique de 2 mètres avec les autres personnes qui se trouvent en dehors de notre petite bulle de contacts constants et fiables, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur.

Garder toujours de bonnes habitudes d'hygiène en se lavant les mains fréquemment et méticuleusement, en couvrant la toux et en portant un masque non médical ou un couvre-visage, le cas échéant

Limiter la durée et le nombre de personnes avec lesquelles vous entrez en contact

Opter pour des milieux/situations à moindre risque où des mesures et des politiques de santé publique sont en place chaque fois que cela est possible.

Nous avons une chance d'empêcher une nouvelle escalade de l'épidémie si nous agissons tous ensemble dès maintenant. Les autorités locales de santé publique ne peuvent pas agir seules. Chacun d'entre nous doit agir pour se protéger et protéger ses proches et ses communautés. Lisez ma fiche de renseignements et de ressources sur la COVID-19 pour comprendre les risques et connaître les précautions que vous pouvez prendre. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada