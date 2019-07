Déclaration des Producteurs laitiers du Canada à la suite de la conférence annuelle 2019 des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture tenue le 19 juillet 2019 à Québec

OTTAWA, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) saluent les ministres provinciaux et territoriaux de l'Agriculture pour la position qu'ils ont prise aujourd'hui en appui aux producteurs laitiers canadiens.

Les ministres ont demandé au gouvernement fédéral de donner suite à l'engagement du premier ministre d'indemniser entièrement et équitablement les producteurs laitiers pour les impacts négatifs de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Ces ententes sont en place et leurs impacts négatifs peuvent déjà être ressentis par le secteur laitier à travers le pays.

Les détails et l'allocation de l'indemnisation promise sont essentiels afin de restaurer la stabilité et la confiance dans le secteur laitier.

Lorsqu'elle a pris la parole à l'assemblée générale annuelle des PLC à Saskatoon, la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, s'est engagée à fournir les détails des mesures d'indemnisation avant la fin du mandat actuel du gouvernement fédéral. À cet égard, les PLC s'attendent à ce que la ministre respecte son engagement.

Pierre Lampron

Président, Les Producteurs laitiers du Canada

