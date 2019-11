Déclaration de Sophie Brochu - Succession du président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite des informations qui ont circulé dans les médias concernant la succession de monsieur Michael Sabia au poste de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, madame Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir, souhaite faire la déclaration suivante :

« Bien que je sois touchée par le fait que l'on évoque ma candidature pour le poste de présidente et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, je ne souhaite pas qu'elle soit considérée par son conseil d'administration. Je suis d'avis que cette fonction devrait être assumée par une personne en mesure de mettre à contribution une vaste expérience du milieu financier international et un solide bagage dans la gestion de fonds diversifiés. Dans un environnement financier mondial qui se complexifie grandement, il m'apparaît que cette connaissance fine des marchés financiers devient encore plus précieuse qu'elle n'a pu l'être par le passé afin de protéger et faire croître le capital confié par les Québécois à cette institution magnifique qu'est la Caisse ».

Madame Brochu ne fera pas d'autre déclaration à ce sujet.

Énergir en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

SOURCE Énergir