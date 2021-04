Déclaration de Santé Canada sur les vaccins d'AstraZeneca et de Janssen contre la COVID-19 produits à Emergent BioSolutions

OTTAWA, ON, le 25 avril 2021 /CNW/ - Santé Canada est au courant de l'inspection récente qu'a menée la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis à l'installation Emergent BioSolutions à Baltimore, au Maryland, qui a relevé de multiples faits préoccupants. Santé Canada tient à rassurer les Canadiens que tous les vaccins d'AstraZeneca importés au Canada à partir de cette installation sont sûrs et de grande qualité. Les vaccins de Janssen produits à cet endroit ne sont pas entrés au pays.

Santé Canada a confirmé que les 1,5 million de doses du vaccin d'AstraZeneca importées au Canada à partir de cette installation satisfont aux spécifications de qualité. Le Ministère a examiné les résultats des essais de tous les lots de vaccins qui sont arrivés au Canada, ainsi que les étapes de contrôle de la qualité de l'entreprise mises en œuvre tout au long du processus de fabrication, afin d'atténuer les risques de contamination.

Les vaccins de Janssen qui devraient entrer au pays la semaine prochaine ne proviennent pas de cette installation.

Qu'un médicament ou un vaccin soit fabriqué au Canada ou à l'étranger, Santé Canada confirme que la formulation et les installations qui les fabriquent sont conformes aux normes élevées du Canada avant de les approuver pour le marché canadien.

Santé Canada continue de travailler avec la FDA et d'examiner plus en détail le rapport pour déterminer si d'autres mesures sont nécessaires pour protéger la sécurité de l'approvisionnement futur du Canada en vaccins provenant de cette installation.

Les Canadiens peuvent être assurés que Santé Canada prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits provenant de cette installation ne seront utilisés que s'ils sont sûrs et efficaces.

SOURCE Santé Canada