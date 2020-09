Déclaration de Louis Audet à propos de la proposition non sollicitée et non-contraignante de Altice USA et Rogers Communications inc.

MONTRÉAL, le 7 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À titre de représentant désigné de la famille Audet, qui détient les actions de contrôle de Cogeco inc., et de Cogeco Communications inc. indirectement, je souhaite clarifier sans équivoque auprès de nos parties prenantes nos intentions face à la récente proposition non sollicitée d'acquisition de Cogeco. Nos actions ne sont pas à vendre. Et permettez-moi d'être clair : notre refus ne constitue en rien une position de négociation; il est définitif.

Notre père a fondé cette entreprise il y a 63 ans à Trois-Rivières, au Québec, jetant ainsi les bases d'une entreprise qui possède aujourd'hui un historique de croissance remarquable. L'entreprise est devenue publique en 1985. À cette époque, nos revenus annuels s'élevaient à 20 millions de dollars. Ils atteignent maintenant 2,5 milliards de dollars. Notre entreprise est bien gérée, en pleine croissance et positionnée stratégiquement dans l'industrie des télécommunications et des médias, dont l'avenir s'annonce dynamique et en constante évolution.

Ma famille, de concert avec nos conseils d'administration et notre équipe de direction, est très fière et satisfaite de notre vision à long terme pour la croissance continue de Cogeco ainsi que de sa structure de propriété qui rend possible cette vision à long terme.'

Louis Audet

Président de Gestion Audem Inc.

