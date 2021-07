Déclaration de l'honorable Marie-Claude Bibeau à la suite de la réunion des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - « Aujourd'hui, j'ai rencontré virtuellement mes collègues provinciaux et territoriaux pour discuter de plusieurs problèmes pressants auxquels est confronté le secteur agricole, en vue de notre conférence annuelle qui aura lieu à Guelph, en Ontario, du 8 au 10 septembre.

Je travaille étroitement avec mes partenaires provinciaux pour surveiller l'évolution de la situation de sécheresse dans l'Ouest de l'Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique et pour y réagir. Je suis de tout cœur avec les agriculteurs et les éleveurs qui ressentent les répercussions de la vague de chaleur extrême et des conditions de sécheresse. Notre gouvernement est prêt à aider et nous ferons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que nos programmes, y compris les programmes de gestion des risques de l'entreprise, répondent adéquatement à cette crise. Je me suis engagée à travailler en étroite collaboration avec les provinces pour évaluer les besoins d'utiliser la flexibilité de nos programmes pour répondre à ces conditions météorologiques extrêmes.

Plus particulièrement, nous avons discuté du fait que les provinces touchées par la sécheresse pourraient invoquer la disposition de participation tardive d'Agri-stabilité pour permettre à un plus grand nombre de producteurs d'accéder à l'aide financière offerte par le programme.

J'ai également exhorté les gouvernements des Prairies à s'aligner sur l'offre fédérale de faire passer le taux d'indemnisation d'Agri-stabilité à 80 %, ce qui profiterait plus que jamais aux agriculteurs en difficulté. Ce changement signifierait une augmentation de 75 millions de dollars par année à l'échelle nationale, une somme qui serait versée directement aux producteurs qui en ont le plus besoin.

Notre gouvernement est prêt à recevoir toute demande officielle au titre d'Agri-relance de la part des gouvernements provinciaux pour déclencher le processus. Agri-relance est un programme à coûts partagés dans la proportion de 60-40, qui fournit un soutien d'urgence en cas de catastrophes naturelles. Il faut que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour apporter un soutien aux agriculteurs en détresse. Les ministres ont demandé aux autorités d'organiser une rencontre avec les provinces touchées par la sécheresse bientôt pour discuter d'Agri-relance plus en détail.

Nous avons discuté des consultations en cours sur le prochain Cadre stratégique pour l'agriculture, qui devrait entrer en vigueur en avril 2023. Nous sommes tous résolus à élaborer une feuille de route pour parvenir à un secteur agricole solide et durable et à trouver des moyens d'améliorer les programmes de gestion des risques de l'entreprise.

J'ai eu le plaisir de présenter, avec le ministre Lamontagne, les travaux de notre Groupe de travail sur les frais imposés par les détaillants. Les constatations exposées aujourd'hui aident tous les ministres à mieux comprendre pourquoi une proposition dirigée par l'industrie pour accroître la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de l'équité serait bénéfique pour le secteur agricole et tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous demandons à l'industrie de poursuivre son dialogue constructif pour élaborer une proposition concrète conçue pour le contexte canadien qui améliorera les négociations équitables entre les fournisseurs et les détaillants. Nous attendons une mise à jour avant la fin de l'année.

Protéger les producteurs de porc canadiens contre la menace que représente la peste porcine africaine demeure une priorité pour notre gouvernement. Nous avons réitéré notre engagement avec les ministres à faire de la préparation et de la planification des interventions en réponse à la peste porcine africaine une priorité, y compris la détermination des lacunes et des prochaines étapes.

Je suis très reconnaissante des solides relations de travail que j'entretiens avec mes collègues provinciaux et territoriaux et j'ai hâte de rencontrer ceux-ci à nouveau en personne à Guelph en septembre. »

