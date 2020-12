Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le jeudi 24 décembre 2020

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2020 /CNW/ - Alors que la recrudescence de la COVID-19 se poursuit au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des chiffres et des tendances à l'échelle nationale, et les mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays. Nous surveillons activement les nouveaux variants du virus décelés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Nous analysons actuellement des bases de données génomiques canadiennes, et n'avons aucune preuve que ces variants se trouvent, jusqu'à présent, au Canada. Le gouvernement du Canada a mis en place de strictes restrictions de voyage et mesures frontalières depuis mars 2020, notamment l'obligation de se mettre en quarantaine. Compte tenu des nouveaux variants, nous améliorons davantage les mesures de contrôle et examinons encore de plus près les plans de mise en quarantaine des voyageurs à leur arrivée au Canada. Nous continuons de recommander d'éviter les voyages non essentiels à l'étranger et vous demandons de redoubler de prudence si vous devez vous rendre au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 528 354 cas de COVID-19, dont 14 597 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Comme les taux d'infection demeurent élevés dans beaucoup de régions, il est important de se rappeler que la vaste majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19. C'est pourquoi il est important que chacun continue de prendre des précautions individuelles pour assurer sa propre sécurité et celle de sa famille et de sa collectivité.

À l'heure actuelle, il y a 75 305 cas actifs dans tout le pays. Les dernières données nationales indiquent des moyennes quotidiennes de 6 675 nouveaux cas (du 17 au 23 décembre). La COVID-19 se propage chez les gens de tout âge, et les taux d'infection sont élevés dans tous les groupes d'âge. Toutefois, à l'échelle nationale, les taux d'infection demeurent les plus élevés chez les personnes de 80 ans et plus qui sont les plus susceptibles de subir des conséquences graves.

De même, des éclosions continuent de se produire au sein des populations et des communautés à risque élevé, y compris dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, les habitations collectives, les établissements correctionnels, les collectivités autochtones et les régions éloignées du pays. Les répercussions de la transmission élevée de la maladie au cours de semaines et de mois se manifestent par un nombre toujours croissant de cas graves et de décès, des perturbations importantes des services de santé et des défis constants pour les régions qui ne sont pas suffisamment équipées pour gérer des urgences médicales complexes.

À l'échelle nationale, on enregistre toujours une hausse des hospitalisations et des décès, qui ont tendance à survenir une à plusieurs semaines après l'augmentation de la transmission de la maladie. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne, 3 392 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 17 au 23 décembre), dont 682 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 114 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour. Cette situation continue d'exercer une forte pression sur les ressources locales dans le milieu de la santé, en particulier dans les régions où les taux d'infection sont les plus élevés. Nous sommes tous touchés par cette situation, car nos travailleurs de la santé et notre système de santé s'acquittent d'une lourde charge et des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées, ce qui alourdit l'arriéré qui existe déjà.

En cette période des Fêtes, je souhaite à tous les Canadiens de passer de beaux moments, en bonne santé et en sécurité. Avec un peu de créativité et de préparation, nous pouvons maintenir nos précieuses traditions et nos liens sociaux, tout en protégeant notre famille et nos amis. Il faut tout mettre en œuvre pour célébrer en toute sécurité afin d'entamer la nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. On peut citer de nombreux exemples de moyens trouvés au pays pour souligner les occasions importantes de façon particulièrement sécuritaire cet hiver, qu'il s'agisse de soirées de jeux, d'offices religieux ou de concerts virtuels pour échanger avec d'autres personnes sans quitter son foyer douillet, ou encore de promenades dans le quartier et de spectacles des Fêtes au volant pour jouir du plein air sans courir de risques. Profitez au maximum des joies de l'hiver en pensant à des activités extérieures et en multipliant les couches de vêtements d'hiver et de mesures sanitaires individuelles.

C'est avec beaucoup d'espoir que j'envisage l'année 2021. Santé Canada a autorisé hier le deuxième vaccin contre la COVID-19 pour usage au Canada, fabriqué par Moderna, après un examen indépendant et approfondi des données probantes pour satisfaire aux exigences canadiennes d'innocuité, d'efficacité et de qualité. Par la suite, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié ses recommandations sur l'utilisation de ce vaccin. Il importe toutefois de se rappeler que les premières quantités de vaccins, dont la distribution se poursuit au Canada, resteront limitées et que les taux d'infection demeurent très élevés dans de nombreuses régions du pays. Tandis que nous continuons à travailler au développement de vaccins sûrs et efficaces pour contrôler la COVID-19 de façon généralisée et durable, nous prions les Canadiens à continuer de prendre des mesures individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leur famille : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, suivez les conseils des autorités de santé publique de votre région et suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, l'étiquette respiratoire, le nettoyage et la désinfection des surfaces et le port du masque au besoin (y compris lorsque vous ne pouvez pas maintenir en permanence une distance de deux mètres avec les personnes de l'extérieur de votre ménage).

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et sur les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Veuillez consulter mon document d'information pour obtenir plus de renseignements et de ressources sur les moyens de réduire les risques d'infection et de vous protéger, ainsi que les autres.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada