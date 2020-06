Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada le 7 juin 2020

OTTAWA, le 7 juin 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« En date du samedi 6 juin, il y a maintenant 95 057 cas confirmés, dont 7 773 décès et 53 614 personnes rétablies (ou 56 %). À ce jour, les laboratoires de partout au pays ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à plus de 1 868 000 personnes; environ 5 % d'entre elles ont obtenu un résultat positif. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne environ 33 000 personnes chaque jour. Ces chiffres évoluent rapidement et sont régulièrement mis à jour sur le site canada.ca/lecoronavirus.

Cette semaine, Statistique Canada a publié les résultats de son étude « Série d'enquêtes sur les perspectives canadiennes 2 : suivi des effets de la COVID-19 », qui a pour but de comprendre les effets de la pandémie mondiale sur les Canadiens. Ces efforts sont essentiels à l'approche fondée sur des données probantes qu'a adoptée le gouvernement du Canada pour réagir à la pandémie de COVID-19.

J'ai été heureuse d'apprendre que 92 p. 100 des participants ont confirmé qu'ils pratiquent l'éloignement physique, et que 95 p. 100 d'entre eux ont indiqué qu'ils se lavent les mains plus souvent. Ces mesures font partie des conseils indispensables que nous donnons pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Bien que ces résultats soient encourageants, la santé mentale des Canadiens est importante pour moi. Près d'un participant sur cinq a fait état de symptômes correspondant à une anxiété modérée ou grave. Les résultats montrent également qu'un plus un grand nombre de Canadiens consomment davantage d'alcool ainsi que de malbouffe ou de sucreries depuis le début de la pandémie.

La santé mentale est essentielle au maintien de notre santé globale. En tant que collectivité, nous devons apprendre à accorder la priorité à la santé mentale. Bien que les interactions et les activités sociales puissent sembler différentes à l'heure actuelle, les Canadiens devraient chercher activement des moyens sécuritaires d'avoir des relations sociales, de pratiquer des activités physiques et de faire des choix sains. Il peut s'agir d'établir une communication virtuelle avec sa famille et ses amis, de faire de l'exercice physique à la maison ou à l'extérieur, de choisir des aliments sains et, au besoin, de chercher des ressources virtuelles en santé mentale.

N'hésitez pas à utiliser les ressources en santé mentale qui vous sont offertes, par l'intermédiaire de votre lieu de travail ou de votre gouvernement provincial ou territorial. Vous pouvez également consulter le site Web de Santé Canada pour accéder à d'autres renseignements et à d'autres ressources à l'adresse canada.ca/lecoronavirus. De plus, vous pouvez demander du soutien au moyen du portail Espace mieux-être Canada. L'application est offerte gratuitement en ligne ainsi que dans l'App Store d'Apple et dans Google Play.

Prenez soin de vous et de vos familles et restez en sécurité. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada