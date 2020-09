Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 5 septembre 2020

OTTAWA, ON, le 5 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a 131 124 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 9 141 décès, et 88,4 % des cas sont maintenant rétablis. Des laboratoires de partout au Canada ont testé en moyenne presque 46 000 personnes par jour au cours de la dernière semaine, dont 0,9 % ont reçu un résultat positif.

Les autorités locales de santé publique du Canada continuent à travailler dur pour enquêter sur les cas et les foyers de COVID-19. Ces activités de santé publique sont essentielles pour interrompre les chaînes de transmission, maintenir le taux d'infection à un faible niveau et maintenir la croissance de l'épidémie sur la voie contrôlée et lente de la « combustion lente ».

Cette dernière semaine, notre principale inquiétude a porté sur l'augmentation continue du nombre de cas quotidiens. Même si nous sommes bien en-dessous des presque 1 800 cas qui étaient signalés quotidiennement au pic de la première vague, au début de mai, nous avons observé une tendance à la hausse pour les indicateurs d'activité de cette maladie. Les 631 nouveaux cas qui ont été signalés hier au Canada ont fait passer la moyenne mobile sur sept jours à 545 cas signalés par jour, ce qui dépasse le nombre maximal de cas déclarés par jour pendant la période d'activité accrue de la mi-juillet.

Selon les autorités de santé publique, la propagation de la COVID-19 est encore sous contrôle. Par contre, cette situation peut changer très rapidement. L'augmentation du nombre de cas quotidiens montre que la COVID-19 continue de se propager, ce qui nous rappelle que nous devons tous continuer de respecter les mesures de santé publique parce que nous pouvons rapidement perdre le contrôle de cette maladie.

Chaque geste que nous posons à cet égard permet de réduire le risque que la propagation de la COVID-19 s'emballe. Sa propagation, peu importe le groupe d'âge touché, nous met tous à risque puisque des personnes qui présentent un risque élevé de complications graves pourraient être atteintes et qu'on pourrait assister à une croissance épidémique incontrôlée. Dans ce cas, de nouvelles restrictions devraient être imposées.

Pendant la longue fin de semaine, j'encourage vivement tous les Canadiens à continuer de suivre les pratiques de santé publique qui ont fait leurs preuves et qui nous ont permis de faire baisser le taux d'infection à la COVID-19 à un niveau raisonnable. La meilleure façon de se protéger est de s'en tenir aux personnes qui font partie de notre bulle de contacts étroits. Toutefois, si vous devez vous rendre dans un endroit public, assurez-vous de bien évaluer les risques auxquels vous vous exposez et de vous informer sur les mesures qui ont été prises pour limiter la propagation du virus.

Il est important de se rappeler que ce n'est pas parce que vous connaissez les personnes qui participent à un événement en dehors des membres de votre ménage et de votre bulle de contacts que le risque est réduit d'une quelconque manière. Demeurez vigilant. Continuez de suivre les bonnes pratiques de santé publique. Vous pouvez trouver ici des informations et des conseils supplémentaires pour accroître votre savoir-faire en matière de COVID-19, y compris des moyens de vous garder, ainsi que votre famille et nos communautés, plus en sécurité. »

