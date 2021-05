Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 27 mai 2021

OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ -

La pandémie de la COVID 19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu le Canada faire d'énormes progrès dans l'intensification de la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19. Alors que l'approvisionnement en vaccins est plus abondant, les provinces et les territoires ont étendu l'admissibilité à un plus grand nombre de personnes, et il est encourageant de voir qu'un si grand nombre de personnes ont relevé leur manche lorsque leur tour est arrivé. En date d'hier, plus de 21,9 millions de doses ont été administrées partout au Canada. Cette réussite a été possible grâce à une coordination avec des collectivités de tout le pays pour rendre les vaccins disponibles et accessibles et grâce au leadership communautaire et à des innovations telles que les séances de vaccination mobiles locales, les séances de vaccination multilingues et le soutien de groupes comme Vaccine Hunters (en anglais seulement) pour aider les gens à trouver et à prendre des rendez-vous. Nous avons également constaté des efforts visant à soutenir l'accès équitable à la vaccination : des séances de vaccination ont été organisées aux endroits où elles sont le plus nécessaires, comme des séances destinées aux personnes sans-abri ou vivant dans des logements sociaux, et un accès prioritaire aux vaccins a été donné aux personnes se trouvant dans les foyers d'infection.

La vaccination généralisée est un élément essentiel pour nous permettre de reprendre un grand nombre des activités qui nous ont tant manqué. Tout le monde peut y mettre du sien en se faisant vacciner et en soutenant la vaccination contre la COVID-19 au sein des collectivités. Un autre moyen de contribuer est d'en apprendre plus sur les vaccins contre la COVID-19 et de diffuser de l'information fondée sur des données probantes avec les membres de son réseau. Vous pouvez trouver des renseignements factuels sur les vaccins contre la COVID-19 dans 15 langues différentes sur notre portail sur la COVID-19 pour vous aider, vous et votre famille, à prendre des décisions éclairées.

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour savoir où la transmission de la maladie est la plus forte, où la maladie se propage et quelles sont ses répercussions sur la santé des Canadiens et sur la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Parallèlement, l'Agence de la santé publique du Canada présente des mises à jour régulières aux Canadiens sur le nombre de vaccins administrés, sur la couverture vaccinale et sur la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des données nationales ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour réduire les taux d'infection tandis que nous continuons d'exécuter les programmes de vaccination pour protéger toute la population canadienne.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 368 106 cas de COVID-19, dont 25 361 décès. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. De concert avec les études sérologiques, ces chiffres nous montrent également qu'une vaste majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19 (en anglais seulement). Nous disposons de plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 qui présentent des avantages particuliers et dont l'emploi est autorisé au Canada. Tandis que nous accélérons le rythme de la livraison des vaccins, il y a un optimisme grandissant quant à la possibilité d'atteindre une immunité répandue et durable grâce à la vaccination contre la COVID-19. Nous constatons les avantages chez les groupes vaccinés en priorité. Comme la couverture vaccinale est de plus en plus grande au Canada, elle devrait procurer davantage de bienfaits qui protégeront plus de Canadiens au cours des semaines et des mois à venir.

Nous faisons des progrès continus, avec 44 785 cas actifs, soit 50 % de moins par rapport au sommet de la troisième vague à la mi-avril. Toutefois, puisque la vitesse de propagation de la COVID-19 reste grande dans un grand nombre de régions, il faut maintenir des mesures de santé publique rigoureuses dans les régions où la COVID-19 se propage. De plus, nous devons prendre des précautions individuelles partout pour réduire le taux d'infection à des niveaux faibles et gérables, tout en augmentant le plus possible le taux de vaccination au pays.

Bien que les dernières données montrent une constante diminution de la transmission de la maladie, avec une moyenne de 3 674 cas signalés par jour au cours de la dernière période de sept jours (du 20 au 26 mai), une diminution de 30 % par rapport à la semaine précédente, les taux d'infection demeurent élevés dans certaines régions du pays. D'ici à ce que la couverture vaccinale soit suffisante pour avoir une incidence importante sur la propagation de la maladie au sein de la communauté, nous devons faire preuve de vigilance rigoureuse en continuant d'appliquer les mesures de santé publique et individuelles et en n'atténuant pas les restrictions trop tôt ni trop rapidement, là où les taux d'infection sont élevés.

Les taux d'infection élevés continuent d'influer sur les indicateurs tardifs de la gravité de la COVID-19, particulièrement dans les régions où la propagation de la maladie se maintient à des niveaux élevés. Bien que nous constations une atténuation de ces tendances, des pressions lourdes et constantes continuent d'être exercées sur le système de santé et les travailleurs de la santé en raison des nombres continuellement élevés de cas graves et critiques. Les données des provinces et des territoires montrent qu'en moyenne, 2 934 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours de la plus récente période de sept jours (du 20 au 26 mai), ce qui représente 17 % de moins que la semaine précédente. En moyenne, 1 178 de ces personnes étaient traitées dans des unités de soins intensifs, soit 11 % de moins que la semaine précédente. Même si le taux de mortalité s'est stabilisé, le nombre moyen de décès signalés chaque jour étant de 42 sur une période de sept jours (du 20 au 26 mai), les taux d'infection continuellement élevés et le nombre élevé d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs pourraient continuer d'avoir une incidence sur cette tendance.

Nous continuons de surveiller et d'évaluer les variants génétiques du virus et leurs incidences dans le contexte canadien. Dans l'ensemble, la majorité des cas de COVID-19 récemment signalés au pays est attribuable à des variants préoccupants. Bien que les quatre variants préoccupants (B.1.1.7, B.1.351, P.1 et B.1.617) ont été détectés dans la plupart des provinces et territoires, le variant B.1.1.7 continue de représenter la majorité des variants préoccupants génétiquement séquencés au Canada. En date du 26 mai 2021, le variant préoccupant le plus récemment désigné (en anglais seulement), B.1.617, a été signalé dans toutes les provinces et un territoire. Trois sous-variants sont à l'étude; ils pourraient avoir des propriétés différentes. Les premières données provenant du Royaume-Uni indiquent que la protection offerte par deux doses de vaccins Pfizer-BioNTech ou d'AstraZeneca était généralement similaire contre le sous-variant B.1.617.2 et contre le variant B.1.1.7. En outre, des données provenant toujours du Royaume-Uni suggèrent que le sous-variant B.1.617.2 pourrait être plus transmissible que le variant B.1.1.7. Les sous-variants B.1.617.1 et B.1.617.3 sont moins bien compris, mais portent des mutations qui sont semblables aux mutations observées sur les variants P.1 et B.1.351. Ces mutations se produisent dans une zone du génome viral qui peut jouer sur l'efficacité du vaccin, mais nous disposons de peu de données sur l'ampleur de cet effet, le cas échéant. Bien que les répercussions de tous les variants préoccupants continuent d'être surveillées au Canada, nous savons que la vaccination, jumelée à des mesures de santé publique et individuelles, permet de réduire la propagation du SRAS-CoV-2.

Alors que nous offrons les vaccins à de plus en plus de personnes, nous invitons tous les Canadiens à se faire vacciner et à encourager les autres à le faire lorsqu'ils auront accès aux vaccins. Toutefois, qu'ils soient vaccinés ou non, les Canadiens sont priés de demeurer vigilants et de continuer à suivre les conseils des autorités locales de la santé publique et à toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Même si nous constatons l'effet positif des vaccins contre la COVID-19 : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et les bienfaits de la vaccination, j'encourage la population canadienne à communiquer avec les autorités locales en santé publique, les prestataires de soins de santé ou à se fier aux sources fiables et crédibles telles que Canada.ca et Immunize.ca. Ensemble, Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, le Comité consultatif national de l'immunisation, les médecins hygiénistes en chef du Canada et d'autres spécialistes de la santé d'un bout à l'autre du pays surveillent l'innocuité, l'efficacité et l'utilisation optimale des vaccins pour adapter les approches. À mesure que la science et la situation évoluent, nous sommes résolus à donner des directives claires et fondées sur des données probantes pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes au Canada.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19, sur les pratiques de prévention et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités et en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

