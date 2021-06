Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 26 juin 2021

La pandémie de COVID‑19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ottawa, ON, le 26 juin 2021 /CNW/ - La dernière année et demie nous a enseigné beaucoup au sujet de la prévention des risques et de la façon de nous protéger et de protéger autrui contre la COVID-19. Comme les taux de vaccination augmentent au Canada, je sais que les Canadiens ont des questions au sujet de la vie après la vaccination. Bien que nous devions continuer de suivre les mesures de santé publique actuellement en place, il est aussi important d'examiner le risque que nous courons personnellement lors de nos sorties - et il y a un ensemble d'outils et de ressources nouvellement créé ou mis à jour qui peuvent nous aider sur ce plan.

L'augmentation des taux de vaccinations signifie que moins de gens attraperont la COVID-19 et tomberont gravement malades. Une large couverture vaccinale dans la population fait aussi en sorte qu'il est plus sûr qu'avant d'alléger les mesures restrictives. Les nouvelles ressources La vie après la vaccination ont été créées pour vous aider à prendre avec confiance des décisions éclairées pour profiter de l'été en toute sécurité. Parmi ces ressources, il y a une infographie facile à lire pour vous aider à examiner les risques de diverses activités en fonction de l'état de santé et du statut vaccinal de votre famille et de votre propre personne, de l'environnement ou de l'activité en question et des précautions à prendre pour vous protéger. Si vous courez le risque de tomber gravement malade ou de subir des conséquences graves, des précautions individuelles comme le port du masque et l'éloignement physique vous procurent une couche de protection additionnelle susceptible de réduire les risques que vous courrez dans toutes les circonstances. Le risque est toujours plus faible lorsque vous êtes à l'extérieur.

Le 22 juin, le National Institute of Ageing de l'Université Ryerson a lancé l'outil Mon calculateur du risque d'exposition à la COVID-19 lors de visites, un outil d'évaluation du risque individuel pour aider les personnes au Canada à prendre des décisions éclairées au sujet de leur risque personnel d'exposition à la COVID-19. Cet outil convivial sur le Web vous offre de l'information fiable et fondée sur des données scientifiques pour vous aider à réduire votre risque personnel lorsque vous visiter d'autres personnes ou vous rendez à un rassemblement. Lorsqu'on utilise l'outil, on répond anonymement à des questions au sujet de son âge, de son état de santé, de son statut vaccinal et des personnes qu'on visite ainsi que sur la prévalence de la COVID-19 dans sa communauté.

Une fois que l'on a répondu à ces questions, l'outil estime le risque de votre visite selon qu'il est faible, moyen, élevé ou très élevé. L'outil vous guidera aussi vers des ressources où vous trouverez de plus amples renseignements pour vous aider à prendre une décision éclairée. Ainsi, l'outil peut vous aider à faire un choix judicieux et à agir prudemment, et chacun des choix prudents que nous faisons individuellement pourra en fin de compte nous permettre à tous de profiter d'un plus grand nombre d'activités sociales au quotidien.

Tandis que l'activité de la COVID-19 diminue au Canada, nous continuons de surveiller des indicateurs épidémiologiques clés pour suivre les tendances et détecter rapidement les problèmes émergents, y compris pour mieux comprendre l'effet des variants du virus en circulation. L'Agence de la santé publique du Canada fait aussi régulièrement le point à l'intention des Canadiens sur le nombre de vaccins administrés, la couverture vaccinale et la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres à l'échelle nationale.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1,412,226 cas de COVID-19, dont 26,197 décès. Dans l'ensemble, la majorité des cas de COVID-19 récemment signalés au pays est attribuable à des variants préoccupants. Bien que le variant alpha continue de représenter la majorité des variants génétiquement séquencés au Canada, quatre variants préoccupants (B.1.1.7 [alpha], B.1.351 [bêta], P.1 [gamma] et B.1.617 [delta]) ont été détectés dans la plupart des provinces et territoires et le nombre de cas du variant delta dans certaines régions augmente. Toutefois, nous savons que la vaccination, de concert avec les mesures de santé publique et les précautions individuelles, fonctionne pour réduire la propagation de la COVID-19.

Les dernières données à l'échelle nationale montrent que la tendance à la baisse de la transmission de la maladie se poursuit, avec une moyenne de 758 cas signalés par jour au cours de la dernière période de sept jours (du 18 au 24 juin), un recul de 33 % par rapport à la semaine précédente. De façon similaire, le nombre total de personnes atteintes d'une forme grave ou critique de la COVID-19 diminue aussi régulièrement. Les données des provinces et des territoires montrent qu'en moyenne, 1 114 personnes atteintes de la COVID-19 ont été soignées quotidiennement dans les hôpitaux canadiens au cours de la période de sept jours la plus récente (du 18 au 24 juin), soit 22 % de moins que la semaine dernière. En moyenne, 533 de ces personnes étaient soignées dans une unité de soins intensifs, ce qui correspond à 18 % de moins que la semaine dernière. Également, le nombre moyen de décès signalés chaque jour qui se chiffre à 18 sur une période de sept jours (du 18 au 24 juin) diminue, ce qui représente une baisse de 9 % comparativement à la semaine précédente.

Au moment où l'admissibilité au vaccin continue de prendre de l'ampleur et l'administration des premières et secondes doses des vaccins contre la COVID-19 se poursuit à un rythme accru dans tout le pays, l'optimisme croît quant à la possibilité d'atteindre une immunité répandue, accrue et durable au moyen de la pleine vaccination contre la COVID-19 d'une large proportion de la population canadienne. Pour de plus amples renseignements concernant les risques et les avantages de la vaccination, j'encourage les Canadiens à communiquer avec leurs autorités locales de santé publique ou leur fournisseur de soins de santé ou encore à consulter des sources crédibles et de confiance, comme Canada.ca et Immunisation.ca.

Pendant que la COVID-19 continue de circuler au Canada et à l'étranger, les mesures de santé publique de base et les précautions individuelles peuvent nous aider à en réduire la propagation :si vous avez des symptômes, restez chez vous ou isolez-vous; soyez au fait des risques associés à divers environnements; évitez tous les voyages non essentiels et continuez à suivre les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté, au besoin.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19, ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada