Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 25 octobre 2020

OTTAWA, ON, le 25 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire une mise à jour aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Alors que la transmission intense de la COVID-19 se poursuit au Canada, nous surveillons une série d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus grande, où elle se fait et ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité de la santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le dernier résumé des chiffres et des tendances nationaux, ainsi que les mesures que nous devons tous prendre pour garder le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis que les premiers cas ont été signalés en mars 2020, il y a eu 213 959 cas de COVID­19 au Canada, dont 9 922 décès; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau de la COVID-19 à ce jour. Bien que le nombre cumulatif de cas soit élevé et continue d'augmenter, il est important de se rappeler que la grande majorité des Canadiens demeurent réceptifs à l'infection par la COVID-19. Nous devons donc tous continuer à prendre des précautions individuelles pour assurer notre sécurité et celle de nos familles et de nos collectivités.

À l'heure actuelle, il y a 24 401 cas actifs au Canada et les dernières données nationales indiquent des moyennes quotidiennes de 2 488 nouveaux cas (du 16 au 22 octobre) et de 74 719 personnes qui ont subi un test de dépistage, dont 3,1 % ont reçu un résultat positif (du 11 au 17 octobre). Les éclosions continuent de contribuer à la propagation de la COVID-19. L'ampleur des éclosions varie de quelques cas à des grappes qui se forment dans divers milieux, notamment les établissements de soins de longue durée et les résidences-services, les écoles, les habitations collectives, les milieux de travail industriels et les gros rassemblements. Les plus importantes grappes de cas révèlent que les milieux fermés et surpeuplés, ainsi qu'une pratique insuffisante des mesures de santé publique, comme l'éloignement physique et le port du masque, peuvent amplifier la propagation du virus.

Je sais qu'il est difficile de rester à distance les uns des autres, surtout lorsqu'on veut marquer des événements importants, comme un mariage ou des funérailles, mais nous ne pouvons pas nous permettre, à l'heure actuelle, d'organiser des réunions sociales d'envergure. En ce moment, la meilleure chose à faire pour protéger notre famille, nos amis et nos communautés consiste à rester à distance, à se voir virtuellement et à trouver des façons sécuritaires de se soutenir et de prendre soin les uns des autres.

Le nombre de personnes gravement malades continue d'augmenter. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne près de 1 010 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens quotidiennement au cours de la dernière période de sept jours (du 16 au 22 octobre), dont environ 209 se trouvaient dans une unité de soins intensifs. Au cours de la même période, 23 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.

Étant donné que les hospitalisations et les décès ont tendance à se présenter une à plusieurs semaines après l'augmentation de la transmission de la maladie, il est préoccupant de constater que nous n'avons pas encore éprouvé l'ampleur des graves répercussions associées à l'augmentation continue de la transmission de la COVID-19. De plus, le nombre de cas de grippe et d'autres infections respiratoires augmente généralement pendant l'automne et l'hiver, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les hôpitaux. C'est pourquoi il est si important pour les personnes de tous âges de continuer d'appliquer les pratiques de santé publique qui gardent les taux d'infections respiratoires bas.

Le Canada a besoin d'un effort collectif pour assurer une intervention de santé publique jusqu'à la fin de la pandémie tout en la conciliant avec les conséquences sanitaires, sociales et économiques. Nous pouvons tous y contribuer en limitant le nombre de nos contacts étroits et en appliquant les pratiques de santé publique dont l'efficacité a été prouvée, notamment l'auto-isolement à la maison si nous présentons des symptômes, le respect de la distanciation physique, le port du masque, selon la situation et l'hygiène des mains, l'étiquette relative à la toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces. D'autres mesures que les Canadiens peuvent prendre consistent notamment à communiquer des renseignements fiables sur les risques et la prévention liés à la COVID-19 et les mesures pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les communautés et à télécharger l'application Alerte COVID pour aider à limiter la propagation de la COVID-19.

Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada