Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada le 12 juillet 2020

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

« Il y a 107 347 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 8 773 décès. 66% des cas sont maintenant rétablis. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 183 516 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 38 000 personnes chaque jour, dont 1 % a reçu un résultat positif.

Puisque le nouveau coronavirus circule toujours au Canada et partout dans le monde, et que le nombre de cas augmente quotidiennement à l'échelle mondiale, il est conseillé aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada et d'éviter tout voyage à bord de navires de croisière, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Au Canada, un certain nombre de provinces et de territoires ont assoupli leurs restrictions de voyage. Il demeure toutefois dans votre meilleur intérêt de rester près de chez vous et de limiter vos déplacements le plus possible.

Si vous devez voyager à l'extérieur du Canada pour des raisons essentielles ou que vous prévoyez voyager au Canada, mais à l'extérieur de votre province/territoire, il est très important de bien planifier votre voyage et de voyager de façon responsable. Chaque voyageur doit tenir compte du risque d'exposition à la COVID-19 pendant toute la durée de son voyage, y compris pendant son trajet et à tout arrêt prévu en chemin :

D'abord et avant tout, restez à la maison si vous avez éprouvé des symptômes de la COVID-19 au cours des 14 derniers jours.

Renseignez-vous sur la situation à tous les endroits de votre itinéraire. Vous pourriez être assujetti à différentes restrictions, exigences en matière de quarantaine ou d'auto-isolement et mesures de santé publique lorsque vous voyagez dans un autre pays ou ailleurs au Canada.

Respectez les règles mises en place pour vous protéger vous et les autres lorsque vous utilisez le transport public. Il est souvent impossible de maintenir une distance physique dans les autobus, les trains ou les avions et c'est pourquoi vous devez porter un masque non médical ou un couvre-visage.

Respectez les mesures de santé publique pendant tous vos déplacements. Gardez une distance physique le plus possible, lavez fréquemment vos mains, évitez de toucher votre visage et portez un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu'il n'est pas possible de se tenir à une distance de deux mètres des autres ou lorsque les autorités locales ou en matière de voyage l'exigent.

Apportez l'essentiel. Apportez toujours avec vous une bouteille de désinfectant pour les mains en format de poche et un masque non médical ou un couvre-visage que vous pouvez porter au besoin.

Planifiez de vous auto-isoler ou de vous mettre en quarantaine au besoin. Si vous voyagez à l'extérieur du Canada ou ailleurs au Canada, prévoyez de vous auto-isoler ou de vous mettre en quarantaine pendant 14 jours, lorsqu'il est requis, à votre lieu de destination ou à votre retour à la maison.

N'oubliez pas que vous pourriez tomber malade. Même si vous prenez toutes les précautions, vous pourriez contracter la COVID-19 pendant votre voyage. Surveillez votre santé et si vous éprouvez des symptômes, même mineurs, évitez tout contact avec les autres. Communiquez avec les autorités de santé publique locales pour connaître les prochaines étapes afin d'obtenir des soins.

Plus de plus amples renseignements sur les voyages pendant la pandémie de COVID-19, visitez Canada.ca/coronavirus. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada