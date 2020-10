Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 10 octobre 2020

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 178 117 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 585 décès. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires de tout le Canada ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de plus de 71 000 personnes en moyenne, dont 2,5 % ont obtenu un résultat positif. Comme certaines provinces et certains territoires ne communiquent pas de mise à jour au cours de la fin de semaine, la prochaine mise à jour sur le nombre moyen de cas par jour ainsi que les nombres à jour d'hospitalisations et de décès sera présentée mercredi, une fois que ces chiffres auront été compilés.

Tel qu'il a été indiqué dans la mise à jour d'hier sur les travaux d'épidémiologie et de modélisation, nous observons un changement dans les tendances de la propagation de la COVID-19 au Canada au fil du temps. Par exemple, alors que les plus grands nombres de cas ont été enregistrés dans le groupe des 20 à 39 ans au cours de l'été, nous constatons aujourd'hui une augmentation du nombre de cas chez les personnes plus âgées, qui présentent un risque plus élevé de subir des répercussions graves.

Un nombre croissant d'éclosions a également été signalé dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées au cours des dernières semaines. Bien que ces éclosions aient engendré un plus petit nombre de cas par rapport à ceux enregistrés en avril et en mai, nous savons que les éclosions dans ces établissements entraînent souvent des décès. Nous devons déployer tous les efforts nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation du virus dans ces milieux.

Il nous revient à tous et à toutes d'aider à protéger les personnes les plus à risque. Lorsque nous maintenons la propagation de la COVID-19 à de bas niveaux dans la communauté, nous réduisons le risque d'exposition des aînés canadiens dans nos collectivités et la probabilité que le virus s'introduise et se propage dans les établissements de soins.

Les gestes que vous posez peuvent sauver des vies. Vous pouvez prendre certaines mesures pour assurer votre protection et celle des autres. Limitez vos contacts en personne. Respectez l'éloignement physique. Lavez-vous souvent les mains. Portez un masque lorsqu'il est difficile de pratiquer l'éloignement physique. Restez à la maison et isolez-vous si vous présentez des symptômes, même légers.

Suivez toujours les recommandations formulées par vos autorités de santé publique provinciales/territoriales/locales pour garantir votre sécurité et celle des personnes qui vous sont chères, tout en contribuant à réduire la propagation de la COVID-19 au Canada. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada