Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 10 avril 2021

OTTAWA, ON, le 10 avril 2021 /CNW/ -

La pandémie de la COVID-19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail en ligne Espace mieux-être Canada offrent aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Nous en sommes toujours à une étape cruciale dans la course entre les vaccins et les variants. Dans sa présentation sur les prévisions à long terme le 26 mars, le gouvernement du Canada prévoyait une forte recrudescence en l'absence de mesures individuelles et de santé publique plus strictes. Deux semaines plus tard, cette forte recrudescence se manifeste dans les données de surveillance nationales que nous observons à l'heure actuelle. Le nombre de cas à l'échelle nationale se situe le long de la trajectoire de forte recrudescence issue des prévisions du 26 mars. Cette tendance montre clairement que nous devons exercer un contrôle plus serré pour lutter contre les variants préoccupants à l'origine de la croissance rapide de l'épidémie dans de nombreuses régions du pays, et ce, malgré le fait que l'approvisionnement en vaccins et les campagnes de vaccination continuent de s'accélérer. Il faudra des restrictions communautaires et un respect rigoureux des mesures individuelles pour aplatir la courbe des infections, où des variants préoccupants plus contagieux se propagent.

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Parallèlement, l'Agence de la santé publique du Canada fait régulièrement le point à l'intention des Canadiens sur le nombre de vaccins administrés, la couverture vaccinale et la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des données nationales ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour réduire les taux d'infection tandis que nous continuons de procéder rapidement à la vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 045 278 cas de COVID-19, dont 23 251 décès. Nous enregistrons actuellement 68 010 cas actifs. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Ils nous montrent également, avec les résultats des études sérologiques, que la grande majorité des Canadiens demeurent susceptibles de contracter la COVID-19 (en anglais seulement). Tandis que nous effectuons plus rapidement la livraison des vaccins, il y a lieu d'être optimiste quant à la possibilité d'atteindre une immunité répandue et durable grâce à la vaccination contre la COVID-19. Nous disposons désormais de plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, présentant des avantages uniques, dont l'utilisation est autorisée au Canada. Comme nous bénéficions d'une couverture vaccinale de plus en plus grande au Canada, nous en constatons les bienfaits chez les populations vulnérables prioritaires. Le fait d'effectuer plus rapidement les livraisons de vaccins et de procéder plus rapidement à la vaccination procurera davantage de bienfaits qui protégeront plus de Canadiens au cours des semaines et des mois à venir.

Cependant, puisque la propagation de la COVID-19 s'accélère et est sur le point d'atteindre le pic de la deuxième vague, et que nous constatons une augmentation inquiétante de la proportion des cas de variants préoccupants très contagieux, il faut maintenir l'application des mesures de santé publique rigoureuses et des précautions personnelles strictes dans les endroits où la COVID-19 se propage. Les dernières données nationales montrent une moyenne quotidienne sur sept jours de 6 873 nouveaux cas (du 2 au 8 avril). Au cours de la semaine du 28 mars au 3 avril, 115 654 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués en moyenne chaque jour partout au Canada, dont 5,1 % se sont révélés positifs, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à la semaine précédente. Les taux d'infection élevés que nous observons sur une période soutenue influent également sur les indicateurs de la gravité de la COVID-19, lesquels se stabilisent (décès) ou augmentent (hospitalisations), particulièrement dans les régions où la propagation de la COVID-19 est élevée. Cette hausse du nombre de cas graves ou critiques exerce de nouveau des pressions sur le système de santé et le personnel du domaine de la santé. Les données des provinces et des territoires indiquent qu'en moyenne 2 560 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours de la dernière période de sept jours (du 2 au 8 avril), représentant une augmentation de 7 % par rapport à la semaine dernière, dont 860 étaient traitées dans les unités de soins intensifs, soit 23 % de plus que la semaine dernière. Au cours de la même période, nous avons enregistré 30 décès attribuables à la COVID-19 en moyenne par jour.

Alors que la COVID-19 continue de toucher des personnes de tous âges au Canada, les taux d'infection sont les plus élevés chez les personnes de 20 à 39 ans. Aussi, nous constatons un nombre accru d'adultes âgés de moins de 60 ans qui sont traités pour la COVID-19 dans des hôpitaux, y compris dans des unités de soins intensifs. Il s'agit d'un rappel que les personnes de tout âge peuvent tomber gravement malades et que les données montrent qu'il peut exister un lien entre les variants préoccupants et une augmentation des cas graves de la maladie et des risques de décès (en anglais seulement). De plus, la transmission de la COVID-19 chez les jeunes adultes, qui se déplacent fréquemment et qui entretiennent plusieurs relations sociales, est un risque continu au sein des populations vulnérables et des milieux à risque élevé. En date du 8 avril, un total de 24 995 cas de variants préoccupants ont été signalés au Canada, dont 23 611 cas du variant B.1.1.7, 1 039 du variant P.1 et 345 du variant B.1.351. Bien que la majorité des cas de variants préoccupants recensés au Canada correspondent toujours au variant B.1.1.7, qui est maintenant confirmé dans toutes les provinces et deux territoires et a probablement remplacé le virus original dans certaines régions, il y a eu une augmentation inquiétante des cas du variant P.1 au cours des dernières semaines. Des données préliminaires indiquent que les vaccins pourraient ne pas être aussi efficaces contre le variant P.1, ce qui rend le contrôle de sa propagation encore plus important.

Plusieurs gouvernements ont souligné que les rassemblements sociaux étaient un facteur important de propagation. Cependant, compte tenu de l'augmentation de la proportion des cas de variants préoccupants, de l'augmentation des taux d'infection dans de nombreuses régions du pays et de l'amplification de la tendance quant à la gravité des cas, il faut demeurer très prudent tandis que nous exécutons les programmes de vaccination à plus grande échelle. La combinaison de l'application des mesures de santé publique efficaces et durables dans la collectivité et de l'application stricte des précautions personnelles est cruciale pour freiner la croissance rapide de l'épidémie.

Les Canadiens sont priés de rester vigilants, de continuer à suivre les conseils des autorités de santé publique locales et de toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur où la distance physique est difficile à maintenir).

Visez à avoir le moins d'interactions possible avec le moins de personnes possible, le moins longtemps possible, à la distance la plus grande possible, tout en portant un masque bien ajusté. C'est une règle simple que nous pouvons tous appliquer pour contribuer à limiter la propagation de la COVID-19, tandis que nous poursuivons le déploiement des programmes de vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada