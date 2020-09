Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 6 septembre 2020

OTTAWA, le 6 sept. 2020/CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a 131 495 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 9 143 décès, et 88,3 % des cas sont maintenant rétablis. Des laboratoires de partout au Canada ont testé en moyenne presque 46 000 personnes par jour au cours de la dernière semaine, dont 0,9 % ont reçu un résultat positif.

Puisque le nombre de cas continue d'augmenter, dont la moyenne vient de passer à 545 cas déclarés par jour au Canada la semaine dernière, nous sommes très attentifs à tous les signes qui permettraient de déterminer que la COVID-19 a commencé à se propager dans les populations et les milieux à risque élevé. La semaine dernière, je vous ai dit que nous surveillons de près les hospitalisations, les admissions en soins intensifs et les décès puisque ces éléments peuvent indiquer une augmentation de la gravité de la COVID-19 et sa propagation aux personnes à haut risque. Bien que ces indicateurs restent faibles pour l'instant, on sait que l'augmentation des hospitalisations, des admissions en soins intensifs et des décès est en retard de quelques semaines ou de plusieurs semaines par rapport à l'augmentation en temps réel de la maladie COVID-19. Par conséquent, il faut continuer de suivre l'évolution des groupes d'âge et des milieux affectés pour se tenir à l'affût des indicateurs de propagation possible de la COVID-19 dans des populations ou des milieux qui pourraient être plus susceptibles de subir des conséquences graves de cette maladie.

En ce qui concerne l'âge, l'augmentation de l'activité de la maladie chez les jeunes se poursuit depuis plusieurs semaines, et les personnes de moins de 40 ans comptent pour plus de 62 % des cas compris dans les derniers signalements faits à l'Agence de la santé publique du Canada. Parmi ces cas, on continue d'observer chez les hommes et les femmes âgés de 20 à 29 ans les taux d'incidence les plus élevés avec 10,7 et 11,4 cas pour 100 000 personnes, respectivement. Les taux d'incidence chez les hommes et les femmes âgés de 30 à 39 ans arrivent au deuxième rang avec 8,4 et 8,0 cas pour 100 000 personnes. D'ailleurs, en août, des éclosions ont été déclarées dans des milieux qui tendent à attirer une clientèle plus jeune, comme des bars, des restaurants et des commerces de détail.

Cependant, les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées continuent d'avoir les nombres les plus élevés d'éclosions. Bien que la plupart de celles-ci ne comprennent qu'un très petit nombre de cas en raison de la vigilance et de la surveillance accrues dans les milieux à risque élevé, chaque nouvelle éclosion augmente le risque de conséquences graves attribuables à la COVID-19.

Pour en savoir plus sur l'activité de la maladie et pour obtenir des données épidémiologiques à jour sur la COVID-19 au Canada, veuillez consulter la mise à jour épidémiologique hebdomadaire (semaine du 23 au 29 août 2020) sur la COVID-19 au Canada de l'Agence de la santé publique du Canada.

Comme je l'ai dit hier, la propagation de la COVID-19, peu importe le groupe d'âge touché, nous met tous à risque et elle augmente le risque d'infection de personnes susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19. Il nous incombe tous de tout mettre en œuvre pour protéger les membres les plus vulnérables de notre société. Pendant cette longue fin de semaine, nous devrions tous continuer de faire de notre mieux pour maintenir le taux d'infection à un faible niveau. Vous trouverez ici des informations et des conseils supplémentaires pour vous aider à prendre des décisions éclairées afin de réduire votre risque d'être infecté et de transmettre le virus à votre famille, à vos contacts et à votre communauté. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada