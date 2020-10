Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 3 octobre 2020

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la DreTheresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Le total des cas de COVID-19 au Canada s'élève à 162 659, dont 9 409 décès. Les laboratoires de l'ensemble du Canada continuent d'effectuer de nombreuses analyses. La semaine dernière, près de 71 000 personnes par jour en moyenne ont subi un test de dépistage. Du nombre, 1,8 % ont eu un résultat positif. Comme ce ne sont pas tous les territoires et toutes les provinces qui déclarent les nouveaux cas pendant la fin de semaine, la nouvelle moyenne des cas signalés par jour sera communiquée mardi, quand ces données auront été compilées. Nous surveillons aussi de près les cas de COVID-19 grave, dont le nombre moyen d'hospitalisations chaque jour, qui est en hausse dans les régions où les taux d'infection sont élevés. Nous surveillons également de près le nombre moyen de décès signalés chaque jour.

Nous devons tous et toutes avoir conscience que ces chiffres sont le reflet d'actions passées, qui incluent d'avoir participé à des rassemblements privés ou d'autres rencontres où nous avons passé trop de temps trop près les uns des autres, d'avoir laissé entrer un trop grand nombre de personnes dans nos cercles sociaux protégés et de ne pas avoir employé toutes les mesures de précaution à notre disposition pour réduire le risque d'infection et de transmission du virus. Puisqu'il s'agit d'indicateurs différés, les nombres d'hospitalisations et de décès signalés maintenant sont le reflet d'infections qui sévissaient il y a une semaine ou plus. Ce qui nous inquiète, c'est que nous n'avons pas encore vu toute la portée de ces cas graves.

Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la croissance de l'épidémie continue de s'accélérer et de s'étendre, ce qui accroît le nombre de régions sanitaires où l'incidence de COVID-19 est élevée. Chaque journée de croissance accélérée de l'épidémie diminue le temps dont nous disposons pour intervenir en vue de prévenir une vaste résurgence de la maladie. Les activités de dépistage et de recherche des contacts de la santé publique demeurent essentielles, mais il est évident que si nous ne faisons pas tous et toutes des choix difficiles maintenant pour réduire le nombre de nos contacts en personne et appliquer l'ensemble des mesures de protection personnelle en tout temps, nous ne pourrons pas empêcher une vaste résurgence.

C'est particulièrement important dans les régions où les taux d'infection sont les plus élevés et où les autorités de la santé publique, le système de soins de santé et les laboratoires fonctionnent déjà à plein rendement ou même au-delà. Le but de nos efforts pour réduire les contacts en personne et cumuler les mesures de protection est d'accroître l'efficacité de notre meilleur moyen d'attaque contre la COVID-19, c'est-à-dire la capacité du système de santé publique local d'effectuer rapidement le dépistage des cas et la recherche des contacts de façon à interrompre les nouvelles chaînes de transmission et à écraser le taux d'infection grâce à la détection des grappes de cas. Chaque grappe de cas dont les cas peuvent être détectés et isolés afin que leurs contacts puissent être retrouvés et mis en quarantaine permet d'éviter une amplification de la transmission du virus. Mais quand les ressources en santé publique fonctionnent à plein rendement ou même au-delà et que le nombre de contacts est élevé, cela joue en faveur du virus. Vos gestes ont de l'importance, et tous les efforts comptent.

Pour que nous puissions protéger nous-mêmes et nos proches, nous exigerons des efforts conscients et constants tant que la COVID-19 sera présente. En fin de semaine, prenez le temps de prévoir des façons pour votre famille et votre cercle social de maintenir des liens avec les autres de façon virtuelle ou d'autres manières qui respectent la distanciation. Profitons-en en même temps pour tous et toutes nous engager à contribuer au renforcement de la capacité de la santé publique de s'attaquer à la COVID-19. Lisez mon document d'information pour découvrir les risques et les précautions à envisager et trouver des liens vers d'autres renseignements et ressources sur la COVID-19. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada