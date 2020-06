Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 28 juin 2020

OTTAWA, ON, le 28 juin 2020 /CNW/ - En remplacement de son point de presse quotidien, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, publie aujourd'hui la déclaration qui suit.

« Le total des cas s'élève à 103 032, dont 8 516 décès, et 64% des personnes sont maintenant guéries. Les laboratoires de partout au Canada ont réalisé des tests de dépistage de la COVID-19 pour plus de 2 640 315 personnes à ce jour. Au cours de la dernière semaine, nous avons dépisté en moyenne 38 000 personnes par jour, et les résultats de 1 % de ces tests étaient positifs. Ces chiffres changent rapidement et sont mis à jour chaque jour en soirée sur Canada.ca/le-coronavirus.

Juin est le mois de la fierté, un moment pour les communautés LGBTQ2+ et leurs alliés de se réunir pour célébrer notre diversité dans une atmosphère d'inclusion, d'empathie et d'amour.

Les droits des personnes LGBTQ2+ ont été acquis de haute lutte, et il reste encore fort à faire, en particulier en ce qui a trait à la discrimination, au racisme et à la transphobie au sein des communautés LGBTQ2+ et au-delà. Le Canada a néanmoins beaucoup évolué au fil des 50 dernières années, et il y a de nombreuses victoires à célébrer, dont les modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne qui interdisent la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre.

Même si les célébrations de cette année revêtent un aspect différent en raison de la pandémie de COVID-19, les façons novatrices dont les Canadiens et les Canadiennes témoignent de leur fierté de façon triomphante et éclatante m'inspirent.

L'épidémie de COVID-19 se poursuit et il y a toujours un risque actif de transmission du virus. Les rassemblements de masse augmentent malheureusement ce risque. Je félicite les organisateurs des festivals de la fierté de partout au pays d'avoir rapidement décidé d'organiser des festivités virtuelles. Étant donné que la crise de la COVID-19 a amplifié les facteurs de stress connus pour leurs effets sur la santé mentale, les célébrations virtuelles offrent à tous une occasion majeure d'entrer en relation et de promouvoir une bonne santé mentale.

À titre d'exemple, le festival de la fierté Pride Toronto, l'un des plus importants au monde, se transpose dans le monde virtuel et met en lumière des coopératives, des artistes, des créateurs et des interprètes locaux sur son portail en ligne (en anglais seulement).

Le thème de Fierté dans la Capitale cette année est "Là où nous sommes!", ce qui met en évidence l'importance pour tout le monde de demeurer fier, peu importe là où nous nous trouvons physiquement.

Peu importe de quelle façon, à quel moment et en quel lieu vous participez aux célébrations de la fierté cette année, il est important que vous le fassiez en toute sécurité pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les conseils et les directives des autorités de santé publique de votre région. L'essentiel est de vous laver les mains souvent et de pratiquer l'éloignement physique. Là où la COVID-19 est toujours en force, portez un ouvre-visage ou un masque non médical pour avoir un surcroît de protection dans les endroits où vous ne pouvez pas maintenir l'éloignement physique de deux mètres.

Les communautés LGBTQ2+ doivent faire face à des défis particuliers en matière de santé, notamment stigmatisation, exposition à la violence, insécurité alimentaire et obstacles dans l'accès aux soins. Dans le contexte du Mois de la fierté, je tiens non seulement à reconnaître les défis sociosanitaires auxquels vous faites face, mais aussi à féliciter et à célébrer votre résilience. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada