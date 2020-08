Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 23 août 2020

OTTAWA, ON, le 23 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 124 629 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 071 décès. Des personnes infectées, 89 % sont rétablies. À ce jour, des laboratoires partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 5 076 734 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 48 700 personnes chaque jour, dont 0,8 % ont reçu un résultat positif. Au cours des dernières semaines, les chiffres quotidiens nationaux variaient entre 350 et 500 nouveaux cas, et 380 cas en moyenne ont été signalés quotidiennement dans tout le pays au cours des sept derniers jours.

Ensemble, nous avons travaillé fort pour faire baisser les taux de transmission de la COVID-19 au Canada, et nos données épidémiologiques indiquent que la propagation demeure à un niveau gérable. Comme nous continuons à rouvrir nos espaces économiques et sociaux, nous pouvons nous attendre à une augmentation du nombre de cas et de grappes de cas, comme on l'a vu ces dernières semaines dans les provinces et les territoires partout au pays. Mais, nous améliorons continuellement notre capacité de gérer la COVID-19 en nous fondant sur notre propre expérience et sur celle d'autres pays. Ensemble, nous pouvons limiter l'ampleur et l'incidence de ces réapparitions de la maladie.

En même temps, pour limiter l'incidence de la COVID-19, il faut prendre soin de sa santé et de son bien-être en général. Il faut conserver ses rendez-vous médicaux de routine pour les services de santé préventifs essentiels tels que les vaccinations, les tests de dépistage du cancer et les soins dentaires, ainsi que pour le traitement en cours des maladies chroniques. Si nous reportons des visites médicales essentielles, nous risquons d'aggraver notre état de santé. Prenez soin de vous et encouragez vos proches à faire de même - c'est maintenant le moment idéal de reprendre les rendez-vous que vous avez manqués pendant la première vague épidémique.

Les fournisseurs de soins de santé, ainsi que les collèges et ordres professionnels qui réglementent et guident leurs pratiques, ont travaillé fort pour accroître la disponibilité et la qualité des soins virtuels au Canada au cours des derniers mois. De plus, ils ont pris des mesures et établi des directives pour vous protéger, vous et vos proches, au cours des visites médicales en personne. Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour savoir comment il a adapté sa pratique afin que vous puissiez recevoir des soins en toute sécurité.

Lorsque vous sortez, vous pouvez prendre des précautions pour réduire le risque d'être infecté et de propager le virus aux autres. En comprenant les risques et en respectant les directives de santé publique locales, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées pour vous protéger, protéger votre famille et votre collectivité. Pour accroître vos connaissances sur la COVID-19, vous trouverez des renseignements et des directives ici. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada