Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la COVID-19

OTTAWA, le 30 mai 2020 /CNW/ - En remplacement de son point de presse quotidien, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, publie aujourd'hui la déclaration qui suit.

« En date de ce samedi 30 mai, nous comptons maintenant 89 741 cas de COVID-19, dont 6 996 décès. Plus de 48 085, ou 54 %, des cas sont maintenant guéris. Les laboratoires de partout au Canada ont réalisé des tests de dépistage de la COVID-19 pour plus de 1 631 000 personnes à ce jour, et les résultats d'environ 5 % de ces tests étaient positifs. Au cours de la dernière semaine, nous avons dépisté en moyenne 22 300 personnes par jour.

Ces derniers mois constituent un changement majeur et abrupt dans toutes nos vies. Alors que nous continuons de vivre avec la COVID-19, je tiens à souligner les défis auxquels nous avons fait face et la façon dont nous les avons abordés collectivement.

La COVID-19 a transformé presque tous les aspects de nos vies. Nous repensons tout, des façons dont nous travaillons et jouons jusqu'à nos manières de magasiner et de sociabiliser. Les employeurs mettent en place des modalités de télétravail pour leurs employés. Les collèges et les universités repensent leur façon d'aborder l'enseignement et l'apprentissage. Ces mesures seront nécessaires pour protéger la population canadienne et notre système de santé à l'avenir.

Les établissements de santé partout au pays ont aussi mis en place des mesures de protection pour prévenir la propagation de la COVID-19 tout en préservant la continuité des soins au moyen de services comme des rendez-vous médicaux virtuels et la modification des horaires de façon à accommoder les mesures d'éloignement physique.

De concert avec nos établissements de santé, les professionnels paramédicaux, les organismes communautaires, les bénévoles et les Canadiens ordinaires qui unissent leurs forces, nous contribuons tous à nous soutenir les uns les autres et à traverser cette crise de la meilleure façon possible.

Nous entendons beaucoup de rapports isolés de personnes qui reportent des

rendez-vous médicaux pour des problèmes de santé aigus et chroniques de tous types. En cette période de COVID-19, il n'est pas surprenant que les gens s'inquiètent à l'idée de se rendre au cabinet de leur professionnel de la santé ou aux urgences pour y être traités. J'insiste toutefois qu'il est très important que vous ne manquiez pas de recevoir sans tarder des soins médicaux pour prévenir et traiter des problèmes de santé. Vos professionnels de la santé sont là et font chaque jour des efforts pour veiller à ce que vous puissiez obtenir des soins en toute sécurité. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada