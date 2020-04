Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la COVID-19

OTTAWA, le 26 avril 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« En date de dimanche 26 avril 2020, 45 791 cas de COVID-19 et, malheureusement, 2 489 décès connexes ont été déclarés. Nous avons mené des tests de dépistage sur plus de 691 000 personnes, et environ 7 % de ceux-ci ont été confirmés comme positifs. Ces résultats correspondent à notre connaissance actuelle de la situation, mais ils changent rapidement. J'invite la population canadienne à consulter la page Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les plus récents renseignements.

Les Canadiens font d'énormes sacrifices pour aider à arrêter la propagation de la COVID-19. Notamment, ils restent à la maison autant que possible, et ils évitent les contacts physiques avec leurs amis et les membres de leur famille élargie. Ces mesures commencent à porter des fruits; en effet, nous observons des résultats encourageants. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais nous profiterons demain des actions d'aujourd'hui.

Je suis consciente que nous passons tous des moments difficiles. Il est plus important que jamais de prendre soin de nous-même. Si vous êtes à la maison et souffrez d'anxiété, de peur, de dépression ou d'un autre problème de santé mentale, si avez un problème de consommation de substances ou si vous êtes victime de violence, il existe de l'aide. Vous trouverez une grande variété de services de soutien et de ressources en visitant le nouveau portail Espace mieux‑être Canada : Soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances. Vous pouvez également accéder au portail à partir du site Canada.ca/le-coronavirus ou à l'aide de l'appli Canada COVID-19.

Continuons de nous soutenir les uns les autres afin de passer à travers cette période difficile. L'entraide et la gentillesse jouent un rôle important; nous en avons besoin pour garder le moral et rester unis dans notre humanité partagée tout au long de cette épreuve. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada