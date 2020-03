Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique au sujet de la levée de la quarantaine pour les Canadiens rapatriés ayant passé 14 jours au Centre NAV

OTTAWA, le 6 mars 2020 /CNW/ - Le 21 février 2020, le gouvernement du Canada a rapatrié 129 Canadiens qui étaient à bord du navire de croisière Diamond Princess, amarré au Japon en raison d'une éclosion de COVID‑19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. À leur retour au Canada, ces personnes ont été soumises à une période de quarantaine de 14 jours, et elles se trouvent depuis au Centre NAV, situé à Cornwall, en Ontario.

Cette décision a été prise par souci de prudence en raison des circonstances exceptionnelles auxquelles étaient confrontés les passagers du Diamond Princess ainsi que pour alléger le fardeau imposé au système japonais de soins de santé.

Je peux confirmer aujourd'hui que la quarantaine a été levée pour les 129 personnes rapatriées au Centre NAV. Celles‑ci n'ont présenté aucun symptôme de la COVID‑19 pendant les 14 jours de quarantaine et elles peuvent donc retourner dans leur collectivité et reprendre leurs activités habituelles sans présenter de risque pour les autres. Pour respecter leur vie privée, nous ne fournirons pas d'autres renseignements sur leurs itinéraires.

Je tiens à remercier les Canadiens rapatriés ainsi que leur famille de leur patience, de leur collaboration et de leur contribution à la santé publique. Ils ont vécu une expérience stressante, remplie d'incertitude, et je vous encourage tous à les traiter avec respect et compassion.

Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à nos partenaires fédéraux et aux responsables provinciaux et locaux de la santé publique, à la Ville de Cornwall, au Service de police communautaire de Cornwall, à la Croix Rouge canadienne et au Centre NAV pour le rôle qu'ils ont joué dans les efforts de rapatriement.

